Lázaro Bruzón en exclusiva para CiberCuba: "Quiero volver para demostrar mi nivel real"

A comienzos de este mes, el Gran Maestro Lázaro Bruzón regresó a los torneos de alto rango después de un largo período en que, tras radicarse en Estados Unidos, se había concentrado en cursar la carrera de Finanzas. Lo hizo nada más y nada menos que en el cotizado Campeonato de Estados Unidos, y luego de una arrancada estimulante sucumbió en tres de sus últimos cinco compromisos, lo cual lo condenó al sótano de la clasificación.

Sin embargo, lejos de rehuir ofrecer declaraciones tras el contratiempo, el tunero aceptó de buen grado responder a las preguntas de este sitio web.

¿Cuál había sido el último torneo de alto nivel que jugaste antes de éste?

-De ese nivel no jugaba torneos desde un cerrado que casualmente también se celebró en San Luis en 2018, o el Capablanca de ese mismo año. De entonces para acá, en algún momento he estado en eventos con presencia de jugadores fuertes, pero sin el rigor de tener que enfrentar a un Gran Maestro cada día.

Empezaste el torneo entablando con todos los favoritos y a partir de la séptima ronda perdiste tres de cinco juegos. ¿Qué te falló, el físico o la autoconfianza?

-Después de la ronda seis era otro jugador el que estaba compitiendo. No creo que se haya debido a un exceso de confianza, sino a que no estaba preparado físicamente para tantas partidas fuertes y seguidas. Creo también que hice un esfuerzo desmedido en la preparación, y posiblemente debí ser más práctico y pasar por alto algunas dudas que tenía en temas de aperturas en aras de reservar mejor las energías. Ese fue el punto clave: me quedé sin energías y por ese camino perdí partidas que en otro momento no habrían terminado así.

Has confesado que apenas tuviste tiempo para prepararte, porque entraste en la nómina debido a la renuncia a participar de Hikaru Nakamura. A pesar de eso, ¿pensaste alguna vez que podrías conseguir un buen resultado, o sabías de antemano que serías el principal candidato al último puesto?

-Tuve un mes para prepararme y no iba con grandes expectativas. El propósito era hacerlo bien y quizás cerrar con la mitad de los puntos posibles.

Tuviste posiciones ganadoras ante Caruana, en la primera ronda, y Lenderman, en la última. ¿Qué pasó en cada uno de esos casos?

-En ninguno de los dos casos tuve posiciones decisivas. Fueron ventajas con posibilidades, pero en el caso de Caruana era la primera ronda y yo llevaba piezas negras, de manera que el resultado me era satisfactorio. Para colmo, en el momento que llegué a gozar de ventaja me quedaba poco tiempo y no podía calcular bien los desenlaces probables. Con Lenderman, en tanto, lo intenté cuando tuve chances de ganar, pero hay que admitir que él se defendió muy bien.

Los empates con Leinier son bastante predecibles para los que conocemos la trayectoria de ambos. ¿Existe un acuerdo previo de la línea que jugarán en la partida, o simplemente se limitan de ser especialmente agresivos o innovadores en los cotejos entre ustedes?

-A pesar de que ya no jugamos con la frecuencia de antes, son enfrentamientos complicados porque mantenemos una estrecha relación y a cada cual le cuesta bastante salir con agresividad en los cotejos con el otro.

Todo el que haya visto tu partida de la séptima ronda contra Samuel Sevian se llevó la impresión de que estabas totalmente desconcentrado, jugando a un nivel impropio de tu categoría. ¿A qué atribuyes eso?

-En la partida contra Sevian empezó la mala racha. Yo estaba con piezas blancas, pero hubo varios factores (el comienzo del cansancio físico y problemas estomacales) que se conjugaron para que no estuviera a buen nivel. No pretendo justificar nada con esto que digo; total, Sevian probó estar en un gran momento hasta el punto de terminar empatado con Caruana y Wesley So. Hubo un lance en que me descuidé con una jugada sencilla y eso me afectó en todo el resto de la partida.

¿Te sientes decidido a continuar en el ajedrez magistral, o este golpe reciente te ha mermado las ganas de dedicarte a tiempo completo a los tableros?

-No me planteo las cosas a tan largo plazo, pero si todo discurre como lo tengo pensado y en mayo me gradúo de la carrera de Finanzas, quisiera poder prepararme lo mejor posible y acercarme más al ajedrez. Tengo bastantes ganas de quitarme el mal sabor de este resultado y regresar al torneo para demostrar cuál es mi nivel real.