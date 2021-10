Cubano Yordenis Ugás explota contra la AMB: "Tuvo una de las decisiones más infames de su historia con uno de sus campeones"

El boxeador cubano Yordenis Ugás calificó de infame la decisión de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB o WBA) de someterlo a una pelea mandatoria que podría complicar sus intenciones de unificar su título de peso wélter.

La AMB denegó una solicitud de Ugás de enfrentarse a Errol Spence Jr. el 22 de febrero de 2022 para unificar los títulos peso wélter, y le ordenó enfrentarse al contendiente Eimantas Stanionis (13-0, 9 KO's), de forma inmediata.

El púgil cubano, que en agosto venció al legendario Manny Pacquiao, había explotado contra la AMB esta semana por imponer un torneo obligatorio para definir al campeón de la organización y le presentó una reclamación la cual fue rechazada.

Ante ese anuncio, el cubano dijo en su perfil de Facebook que la AMB "tuvo una de las decisiones más infames de su historia con uno de sus campeones".

De acuerdo con el púgil, la decisión arruina una unificación, "por un peleador de 13 peleas que milagrosamente está allí".

"Tengo un gran contrato firmado para la unificación contra Errol Spence y ser el primer cubano en la historia peleando en una noche por tres campeonatos WBA&WBC&FBI, una pelea entre dos de los mejores pesos wélter del mundo", comentó.

Dijo que el presidente AMB, Girberto Mendoza Jr., le había prometido que si peleaba para unificar el campeonato no habría pelea mandatoria. Ahora, después de no respetar el acuerdo, Ugás lo calificó "un hombre sin honor".

Enojado por lo que considera una injusticia, el santiaguero recordó que "hace solo dos meses tuve mi primera defensa contra una leyenda (Manny Pacquiao), tengo una victoria sobre el campeón regular. Pocos campeones son tan legítimo como lo soy yo. Que sean así de contundente en todas las divisiones".

Al final de su mensaje, afirmó que había salido de una dictadura "para obedecer leyes justas, no leyes hechas especialmente para perjudicarme a mí".

Ugás se pregunta por qué la organización tiene un “trato diferente” con él. De igual modo, expresó su emoción por ser el primer peleador cubano en la historia peleando tres campeonatos en una noche. “Mi equipo y yo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por nuestros derechos”, advirtió.

Asimismo, dijo que tras esta orden de pelear en noviembre contra Stanionis sospecha de corrupción, o de que la WBA venezolana esté recibiendo presiones del régimen cubano, que reaccionó indignado cuando en la pelea contra Pacquiao el santiaguero subió al ring con la consigna "Patria y Vida" en su uniforme.

El régimen arremetió contra el pugilista, natural de Santiago de Cuba, por denunciar la represión en la isla contra los manifestantes del 11 de julio al terminar la pelea.

"Esto no cambia mi vida, ni define mi carrera. Esto solo me hará más fuerte y seguiré en mi lucha abajo y arriba del ring", apuntó.

Ugas (27-4, 12 KO's) viene de sorprender al excampeón mundial Manny Pacquiao (62-8-2, 39 KO's) por decisión unánime y se preparaba para defender su corona peso wélter.

El cubano suma cuatro triunfos seguidos luego de su revés en 2019 frente al estadounidense Shawn Porter (31-3-1, 17 KO's).

Ugás es un férreo defensor del boxeo cubano y en más de una ocasión ha criticado comentarios negativos que perjudican las carreras de los pugilistas de la isla como el de "los cubanos no venden".

"Llevo mucho tiempo diciendo que los comentarios esos "los cubanos no venden" o "los cubanos no tienen público", muchas veces sin intención, menospreciamos a nuestros peleadores, y sí, es verdad que no tenemos país, ni una base sólida de fan, pero los peleadores tenemos que trabajar duro, con humildad y hacernos un camino, y esa no puede ser una justificación. Les voy a poner dos fotos de las últimas peleas de Porter y miren la diferencia. 2,197,000 contra mí y 1,225,000 contra el invicto Formella. Mismo canal, misma noche, en años consecutivos diferentes. Y entonces???", posteó en su perfil de Facebook.

Tras conocer la decisión de la AMB Ugás dijo que no se daría por vencido. "Definitivamente nací para pelear".