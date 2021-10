Policía cita y amenaza a pensionada de 60 años en Cuba por dar like a publicación contra el gobierno

Policía cubano (Imagen de referencia) Foto © Escambray

La Policía cubana citó y amenazó a una pensionada de 60 años en Camagüey por haberle dado like a una publicación en las redes sociales que iba contra el gobierno.

Su hija Sucel Nardín Otero, abogada y miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), denunció el hecho y cuestionó la actitud de las autoridades para con su madre, una anciana que no suele publicar nada en Facebook ni tampoco salió a la calle el 11 de julio.

"Hoy mi mamá ha sido citada por la policía, cuestionada y advertida por escrito: si se le ocurre volver a dar like a cualquier publicación con matiz político, puede ser acusada de 5 delitos. ¡Citada oficialmente por dar like!", recalcó.

Foto: Captura de Facebook / Sucel Nardín Otero

Nardín Otero recordó que ella, como jurista, sabe que ninguno de los delitos por los que podría ser procesada su madre se tipifican en un sistema en que se respete la legalidad.

"¿Acaso la Seguridad del Estado me está invitando para que me sume a las denuncias públicas? No toquen a mis padres ni con el pétalo de una rosa", advirtió.

"Vergüenza deben sentir los cómplices", añadió.

Nardín Otero es máster en ciencias y subdirectora técnica de la ONBC en la provincia agramontina, con 14 años de experiencia en la organización. Tiene artículos publicados en medios especializados y en 2020 la Agencia Cubana de Noticias la entrevistó para que explicara el proceso de informatización de los servicios jurídicos en Camagüey.

Aunque ella no lo especificó en su denuncia, la legislación que permitiría a las autoridades actuar contra su madre es el Decreto Ley 370 de 2018, también conocido como Ley Azote, que faculta a las autoridades a multar a ciudadanos que publiquen en las redes sociales cualquier contenido contrario a los intereses del gobierno.

Dicho decreto ley establece un marco ambiguo que facilita la persecución y censura de las publicaciones de los cubanos en Internet, al limitar todos los contenidos que contengan "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

Hace algo más de una semana el joven Rafael Santos Regalado, quien cuenta con unos 12 mil seguidores en Twitter, fue multado con 3,000 pesos solamente por "ejercer la libertad de expresión en las redes sociales", según denunció.

Santos Regalado enfatizó que él no era un delincuente ni un terrorista. "La libertad de expresión es un derecho al que no pienso renunciar jamás", recalcó.

En marzo de este año le impusieron una multa a Yeris Curbelo, periodista independiente de Palenque Visión, en Guantánamo, por filmar la protesta de un trabajador por cuenta propia frente a la estación policial de Caimanera.