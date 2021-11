Portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki da positivo al coronavirus

Jen Psaki. Foto © Flickr / Third Way Think Tank

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comunicó este domingo que había dado positivo a pruebas de COVID-19, lo cual le impidió realizar un viaje a Roma junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden visitó la capital italiana este fin de semana para asistir la cumbre del Grupo de los 20 en su segunda gira internacional. El mandatario viajará el lunes a Glasgow, Escocia, donde participará en la cumbre climática de la ONU. Psaki canceló el viaje a Europa, después de enterarse de que miembros de su familia habían dado positivo al coronavirus, justo cuando estaba preparada para partir. “Desde entonces, estoy en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para covid-19 el miércoles, jueves, viernes y sábado”, dijo Psaki en un comunicado desde redes sociales. Psaki explicó que solo presenta síntomas leves y que no ha tenido contacto cercano con el presidente. La funcionaria estuvo en contacto por última vez con Biden el martes. Ambos mantuvieron una distancia de más de seis pies de distancia y portando mascarillas. Del mismo modo, anunció que comenzaría a trabajar en persona al finalizar un confinamiento de 10 días y tras contar con un resultado negativo. “Si bien no he tenido un contacto cercano, en persona, con el presidente o miembros de alto rango del personal de la Casa Blanca desde el miércoles, y obtuve un resultado negativo durante cuatro días después de ese último contacto, estoy revelando el resultado de la prueba como una muestra de transparencia”, dijo. Todos los miembros del personal de la Casa Blanca están completamente vacunados. Además, se han sometido a pruebas diarias de COVID-19. El presidente viajó acompañado por la subsecretaria de prensa adjunta principal, Karine Jean-Pierre. A pesar de que la letalidad del virus se ha reducido con la vacunación, Estados Unidos acumula casi 46 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, según los datos de la universidad Johns Hopkins.

