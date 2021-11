Cubanos hacen cola desde las cuatro de la mañana para comprar pollo: "No podemos seguir así"

Cola para comprar pollo en La Habana. Foto © Brigitte Nande Perez / Facebook

En redes sociales, varios cubanos lamentaron este martes tener que enfrentarse, desde horas de la madrugada, a extensas colas para poder comprar pollo.

“Realmente no sé hasta cuándo va a ser esto! 4:30 am llegando a una cola para poder comprar un paquete de pollo por libreta, cada 15 días, es que no se dan cuenta que no podemos seguir así, veo a las personas fajadas, gritando groserías... como primitivos ante el avistamiento de un mamut”, expuso una usuaria en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Mi pecho se sobresalta, se me retuerce el estómago, tengo que coger de los primeros turnos porque tengo que trabajar, debo preparar clases, terminar un taller que debo impartir en el Fanguito... barrio rehabilitado!!! ¡Qué alegría! Que contenta estoy!!! Cogí el 11”, dijo en referencia al turno que tenía en la fila.

“Es tan triste lo que estamos viviendo, que no existen palabras de consuelo”, comentó una internauta. “Es enanjenante y denigrante. Lo del mamut como analogía va como anillo al dedo. Más cuando ves cómo reparten palos para que los conciudadanos se maten a mazazos”, escribió otra.

“Es para cansarse. Cansarse de todo lo que obligan a vivir esos tiranos”, destacó un tercer internauta. “Ojalá pronto salgamos de esta pesadilla y enterremos para siempre tanto dolor. Que venga el renacer de nuestra Cuba. Que nunca más se sigan caudillos, y que aprendamos a vivir con nuestras diferencias. Que vuelva a ser el país de las oportunidades para todos sus hijos”, agregó.

Situaciones semejantes se han estado denunciando a lo largo de este año y del anterior, en que la crisis del país se vio empeorada por la pandemia del coronavirus. Las largas colas son un problema cotidiano de los cubanos y no solo en cuanto a la obtención de alimentos, sino de prácticamente cualquier artículo necesario.

En múltiples ocasiones, los ánimos se caldean mientras transcurre la espera y las personas llegan a enfrentamientos físicos, a pesar de que supuestamente se reparten tickets con turnos para evitar incidentes y promover el orden, en medio de la crisis sanitaria por COVID-19.

Sin embargo, más de un video ha mostrado grupos de cubanos peleándose a golpes en filas para comprar pollo, prácticamente la única carne que pueden consumir los ciudadanos comunes de la Isla