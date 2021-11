Alexis Valdés sobre Raúl Rivero: Ha muerto lejos de esa Habana que conocía como nadie

Alexis Valdés y Raúl Rivero Foto © Instagram del artista

El humorista y actor cubano Alexis Valdés lamentó la muerte este sábado del poeta y ex preso político Raúl Rivero, lejos de "esa Habana que él amaba y conocía como nadie".

"Ha muerto el gran poeta cubano Raúl Rivero. Ha muerto lejos de su tierra por no comulgar con el gobierno. Lejos de esa Habana que él amaba y conocía como nadie. Y diría yo, que no suficientemente reconocido y bien cuidado para su gran altura como poeta y periodista", escribió Valdés junto a una foto del poeta.

El también director contó que conoció a Rivero cuando apenas era un joven actor "que ni siquiera había tenido un éxito importante" y Rivero ya era "en aquellos tiempos el poeta más popular de La Habana".



"Era ese poeta al que le gustaban los actores y se reunía con ellos a contar historias increíbles en Las Cañitas del Habana Libre o en el bar Hurón Azul de la UNEAC", contó.

"En aquellos días yo me sentía un privilegiado andando con aquel hombre", confesó Alexis. "Aquel hombre que me hablaba con palabras que yo nunca había escuchado. Aquel hombre que tenía una memoria tan prodigiosa que se apostaba un trago con cualquiera que le mencionara un poema importante de la poesía hispanoamericana que él no se supiera de memoria".

Alexis luego se fue de Cuba, y más tarde se enteró de que Rivero era uno de "aquellos valientes intelectuales cubanos que en momentos de máxima penuria para el pueblo, escribieron aquella carta, pidiendo Libertad a los presos políticos y elecciones libres y que llegó a la prensa norteamericana y que indignó tanto a Fidel Castro. Y que más tarde en la llamada Primavera Negra, lo pagaron con una cárcel oprobiosa e injusta".

Eso seguramente destruyó un poco aquel hombre. Aquel hombre exitoso que siempre reía. El poeta cubano más reconocido de su tiempo.

Raúl Rivero Castañeda falleció la mañana de este sábado en Miami a los 75 años, informaron a CiberCuba fuentes familiares. Su muerte se produjo poco antes de las 10 de la mañana en el hospital donde se encontraba ingresado desde el viernes, por problemas cardiorrespiratorios.

Rivero, figura emblemática del periodismo independiente, padecía un enfisema pulmonar desde hacía años y recientemente se le detectó una afectación cancerosa. Durante la Primavera Negra de 2003 fue condenado a 20 años de cárcel. Cumplió prisión durante un año y medio, principalmente en celdas de castigo conocidas como las tapiadas. Fue excarcelado tras una intensa campaña internacional, en noviembre de 2004. Poco después, se exilió en Madrid hasta su traslado a Miami hace cinco años.

