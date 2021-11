Presentan dos proyectos de ley en Miami para honrar a víctimas del comunismo en el mundo

El senador Manny Díaz, Jr. y el miembro de la Cámara de Representantes de Florida, David Borrero, presentaron este domingo en Miami dos proyectos de ley para honrar a víctimas del comunismo en el mundo.

Los proyectos de ley, SB 268 y HB 395, fueron presentados en el Museo en Honor a la Brigada 2506 y pretenden rendir tributo a los más de 100 millones de víctimas del comunismo a nivel mundial. Se espera que los mismos sean aprobados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la próxima sesión legislativa de 2022.

Según el senador Díaz, el propósito no es solo honrar a las víctimas del sistema, sino educar “a la próxima generación para que no cometa los mismos errores”. “Darles las verdades de los peligros del comunismo, no las mariposas y cuentos”, enfatizó.

De ser aprobados y firmados por DeSantis, cada 7 de noviembre será reconocido como el “Día de las Víctimas del Comunismo”. Por otro lado, los estudiantes de Florida recibirán clases sobre la historia del comunismo y los males que ha ocasionado en Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte y la Unión Soviética.

“Como orgulloso hijo de exiliados cubanos, siento que es mi deber educar a las nuevas generaciones sobre la ideología depravada, la historia y el legado del comunismo, y asegurar que los millones que sufrieron no sean olvidados”, dijo Díaz de acuerdo con el medio CubaNet.

Por su parte, Borrero afirmó que “muchos floridanos y sus familias conocen de primera mano los horrores del comunismo”. “Han pasado más de 100 años desde la revolución bolchevique en Rusia y la formación del primer gobierno comunista bajo Vladimir Lenin, lo que llevó a décadas de opresión y violencia bajo regímenes comunistas en todo el mundo sobre la base de la filosofía económica de Karl Marx”, expresan los documentos presentados.

En el calendario gregoriano, la Revolución de Octubre en Rusia, también conocida como Revolución bolchevique, inició el 7 de noviembre de 1917; en cambio, el país euroasiático la registra en octubre. La Unión Soviética sería décadas después uno de los mayores aliados del régimen de Fidel Castro.

“Enseñar sobre los crímenes del castrismo es fundamental no solamente porque es lo justo, sino porque el comunismo asesina, incluso, quitándonos la patria a aquellos que nos atrevemos a decir lo que pensamos; y es importante que se conozca en EE.UU. esa historia, para que no se repita y también para que la solidaridad de EE.UU. para América Latina tenga también como premisa acabar con el comunismo”, comentó la opositora Rosa María Payá.