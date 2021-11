Madres impulsan hashtag en redes sociales exigiendo #LecheParaLosNiñosCubanos

Leche en tienda de Cuba (Imagen de archivo) Foto © CiberCuba

Decenas de madres cubanas impulsan en redes sociales el hashtag #LecheParaLosNiñosCubanos, para exigir al gobierno que se estabilice la distribución de este producto imprescindible en la alimentación de los menores.

El régimen había explicado que importar leche costaba menos que producirla en el país, pero el pasado 30 de octubre comunicó a la población que por problemas con la importación del alimento hasta diciembre no habrá disponibilidad de leche en polvo en ninguna región de la isla.

La falta de leche en polvo en el país afecta especialmente a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, La Habana y Pinar del Río, las cuales son dependientes de la importación del producto para el abastecimiento de la población, detalla la información oficial.

Esa situación ha generado que las madres cubanas acudan desesperadas a las redes sociales en busca del lácteo, e impulsen el hashtag mediante el cual exigen leche para sus hijos.

"Quiero seguir tranquilita pero cada vez que entro a las páginas de Mamás y están repletas de publicaciones sobre la NO entrega de la leche de los niños de 1 a 7 años se me va el Alma del cuerpo!! Con esto no se juega!!! Me uno al hashtag que proponen miles de madres y si a salir a gritar las calles llaman pues ahí estará esta abuela y tía encabronada, (para ser un poquito decente)", afirmó una activista.

Facebook "A todos mis hermanos y amigos les pido que se unan en un clamor #LecheParaLosNiñosCubanos. Vamos a hacer un hashtag viral para que nos escuchen. Nuestros pequeños no pueden tomar nada más, y no hay para comprar en ningún lugar. Lo más grande para una madre es su hijo. Aunque nos hemos unido muchísimas veces para ayudar a otros, ahora mismo no podemos ayudarnos porque ninguna madre cubana tiene leche. Nuestros pequeños no son juguetes y cualquier cambio en su alimentación puede tener repercusiones serias. No es un cuestión política, es una cuestión humana. Gritemos fuerte, que se escuche nuestro clamor", comentó otra.

Una madre expresó: "Me uno al hashtag #lecheparalosniñoscubanos. No se trata de política, se trata de que no hay, y cuando aparece hay padres que no pueden pagar esos precios. Algo tan fundamental para el desarrollo de un niño, cuantos hoy se fueron a sus cama sin poder tomar su pomo de leche. Son nuestros niños y no podemos callar por miedo, son estas las cosas que hay que hacer viral y no las felpitas de Lili", subrayó.

Por su parte, otro cubano aclaró que el asunto de la leche sí se trata de un tema político.

"Estos posts, en un sitio para bebés de La Habana, muestran el horrible Vía Crusis que atraviesan la sufridas madres cubanas para alimentar a sus hijos !!! Triste! muy triste! Y que no salgan ahora las castro-clarias a culpar al “bloqueo”!!! Mientras la dictadura cuente con recursos para comprar 800 autos nuevos para el turismo extranjero, para construir Hoteles de lujo, clínicas bien equipadas para el turismo médico, y mientras halla dinero para que los nietos del dictador-en-jefe puedan rodar Mercedes Benz, tener bares y discotecas por toda La Habana, poseer lujosas mansiones de alquiler para extranjeros, NADIE, PERO NADIE PUEDE HABLAR DE BLOQUEO! Mientras los Hoteles Apartheid estén bien surtidos y a un SOLO NIÑO CUBANO le falte el miserable vaso de leche prometido por el heredero-dictador hace ya 14 años, TODOS DEBEN DENUNCIAR EL “BLOQUEO CASTRISTA” AL PUEBLO CUBANO el próximo #15NCuba", denunció un internauta.

En medio de la escasez del lácteo desde el lunes el gobierno cubano aumentó el precio de acopio de la leche de vaca fresca, en busca de incentivar la producción del alimento, que ahora tendrá un costo de hasta 20 pesos por litro de acuerdo con determinados indicadores de calidad.

Las modificaciones a los precios de acopio de la leche fresca se aplican en el campo o almacén del productor, y siguen indicaciones de los ministerios de la Industria Alimentaria y de la Agricultura, según documento fue rubricado por Manuel Santiago Sobrino e Ydael Pérez Brito, ministros de esas carteras, respectivamente.

Se anunció que el sobrecumplimiento del plan de leche se pagará a precios por acuerdo entre las partes, lo cual deberá reflejarse en el contrato que ambas firmen, según la información oficial.

De ese modo, el gobierno espera que la contratación de entrega de leche a la industria aporte cifras superiores en 2022, a partir de los indicadores establecidos de 520 litros para quienes poseen de una a diez vacas, y 550 litros para los que tienen más de diez.

La falta de leche, arroz y pollo en la dieta básica de los cubanos es un indicador de la grave crisis que enfrenta el país por una ineficiente gestión y política económica, a pesar de que las autoridades insisten en culpar de la situación a Estados Unidos o cualquier otro factor externo.

Cuba importa el 80 % de los alimentos que consume el país, con un desembolso que ronda anualmente los $2,000 millones de dólares. Durante los primeros siete meses de 2021, el país incrementó sus importaciones de Estados Unidos en un 88% con respecto al mismo período del año anterior.