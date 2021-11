Adamari López descarta reconciliarse con Toni Costa: "Debo darme mi respeto"

Adamari López y Toni Costa Foto © Instagram / Adamari López

Al anunciar su separación, Adamari Lopez y Toni Costa dejaron entrever que había podría haber una reconciliación. Sin embargo, en las nuevas declaraciones que dio la presentadora de Hoy Día en una entrevista con Al Rojo Vivo, cerró la puerta a esa posibilidad y no parece que vaya a dar marcha atrás en su decisión...

Pese a que mantienen una excelente relación y siempre estarán unidos por el mayor vínculo que se puede tener, un hijo, el tiempo le ha dado la razón a la presentadora sobre la decisión que ha tomado y asegura que lo mejor es tomar caminos separados con el padre de su hija Alaïa.

"No estoy hablando mal de Toni. A lo mejor son cosas simples y cotidianas que pasan en pareja y que no necesariamente están bien. Y yo, como mujer, tengo que darme mi respeto y mi lugar. Ese respeto solo me lo puedo dar yo y en ese planteamiento yo tome una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y, al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes", dijo la actriz de 50 años sobre las razones de su separación.

A pesar de que están continuando con sus vidas por separado, sus encuentros son frecuentes por el bienestar de su hija Alaïa, su máxima prioridad, y ambos mantienen una relación ejemplar por ella.

"Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar, pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella, y los dos somos un equipo y queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta", comentó sobre su relación actual con el coreógrafo.

Han pasado seis meses desde que hicieron oficial su separación, pero Adamari no planea rehacer su vida con otra persona de momento y asegura que está enfocada en fortalecer su "espíritu, alma y cuerpo"

"Yo creo que este no es el momento para pensar en eso, creo que este es un momento de seguir enfocada en fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo y si eso se da más adelante se dará, pero ahora no estoy pensando en eso", comentó sobre volver a enamorarse. "El tiempo lo cura todo", agregó Ada.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.