Tren de Manzanillo a La Habana choca contra un camión en Granma

Una vez suavizadas las restricciones a la movilidad impuestas por el coronavirus y restablecidas las comunicaciones por vía férrea en Cuba, este lunes se produjo un choque entre un tren que viajaba de Manzanillo a La Habana y un camión en el Poblado Julia de la provincia Granma.

“Tren Manzanillo - Habana en Poblado Julia, provincia Granma”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!’, quien adjuntó imágenes de la colisión en la que, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas mortales.

“El chófer es de la base de Güines, Mayabeque: Julio César Páez, alias Pirito. Hasta el momento se encuentra hospitalizado con varios golpes, ¡pero gracias a dios vivo! Porfa, eviten los comentarios ofensivos, todos son chóferes que salen a diario a jugarse la vida en la calle”, indicó una usuaria identificada como Naty Roque Pando.

Las fotografías compartidas por el autor de la publicación muestran desperfectos en la cabina del conductor del camión, al parecer producidas por el roce de alguna escalerilla o parte del tren y no por un impacto directo.

Por las imágenes se deduce que el camión no se encontraba atravesado en las vías del tren al momento del siniestro. Un moderador del grupo explicó lo que parecían ser las causas del accidente, relacionadas con la proximidad del camión a las vías en el momento en que el tren pasaba.

“Me imagino que fue al estar pegado a la línea y el escalón lo topó. Pero lo importante es que está vivo. De los errores se aprende y si salimos bien pues pa’lante que el hierro se endereza. Dios permita y todo termine bien”, indicó el moderador del grupo conocido por sus reportes de accidentes de tránsito en Cuba.

“A mí me parece que no midió el frenado bien, o que se dio cuenta bien tarde de la aproximación del tren. O que ya no le daba tiempo cruzar… Solo lo agarró por la esquina”, le replicó un usuario al moderador, a lo que este le dio la razón.

“Exacto, fue cosa de medida. Pero está vivo y es lo más importante”, le respondió el moderador. Otro usuario pareció confirmar los datos sobre el conductor del camión al reconocerlo: “¡Coño ese es Pirito con su paloma!”.

Al respecto hubo discrepancias entre los comentaristas sobre el lugar de procedencia del camión. “Mire señor le estoy hablando con certeza, soy de Güines y vivo frente a la base. Además, mi esposo es camionero de esa misma base y son compañeros de trabajo que están en un apoyo a las mieles”.

“Los trenes son un buey de hierro que hala muchas carretas y por si fuera poco pegan muy fuerte, parece que este camionero se le olvidó ese pequeño detalle”, sentenció otro internauta.

“Ya empezaron a salir los trenes para las provincias y ya empezaron los accidentes”, observó otro, mientras uno más se fijaba en el cartel rotulado en la visera del camión: "Si Dios está conmigo quién contra mí".

“Menos mal que Dios está con él. Si no, lo muele el tren”, dijo no sin cierta ironía otro comentarista.

A comienzos de febrero, un tren impactó contra un auto en la ciudad de Bayamo sin que hubiera que lamentar víctimas mortales. El hecho se produjo cuando el auto se apagó en el cruce de línea de tren conocido como el Cruce de Los Mártires.

Menos suerte corrieron los ocupantes de un camión que en julio de 2019 chocaba contra un tren en Vertientes, Camagüey, dejando 16 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.