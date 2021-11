Carlos Lechuga responde a Razones de Cuba: "Jamás recibiría un centavo para reprimir o joderle la vida a otro cubano, cosa que sí hacen ustedes"

Lechuga, en un festival de cine reciente Foto © Facebook/Carlos Lechuga

El cineasta Carlos Lechuga respondió de manera contundente esta semana en sus redes sociales a un libelo publicado en el medio oficioso de la Seguridad del Estado, Razones de Cuba, y donde se aseguraba que el reciente apoyo de la Embajada de Noruega a su próximo filme era una "forma de pago a la contrarrevolución".

La acusación, firmada por un tal "Arthur González" y reproducida por otros medios oficialistas, incluía a Lechuga y al dramaturgo Yunior García Aguilera en la lista de intelectuales cubanos premiados por su supuesta militancia opositora.

"La misión diplomática del Reino de Noruega en La Habana, acaba de premiar al director de cine Carlos Lechuga, de posiciones híper críticas hacia la Revolución y al cabecilla contrarrevolucionario Yúnior García, con el Fondo Noruego para el Cine Cubano del 2021", aseguró Razones de Cuba.

El dinero entregado pretende impulsar la producción de películas de realizadores independientes cubanos y aporta entre 250 mil CUP, (10 mil 417 dólares) y 100 mil CUP, (4 mil 17 dólares)", añadió el escribidor.

"Es una bendición recibir dinero para hacer cine. Me encanta recibir dinero por mi talento y por el trabajo duro y constante. Jamás recibiría un centavo para reprimir o joderle la vida a otro cubano, cosa que si hacen ustedes", replicó Lechuga en Facebook, tras etiquetar a Razones de Cuba, la agencia Prensa Latina y el programa oficialista "Con Filo".

Días antes, en la misma red social, el cineasta había escrito:

"Arthur González me vuelve a mencionar en uno de sus 'textos'. Desde 2016 con Santa y Andrés hasta ahora su misión no me ha quitado el sueño. Aprovecho para volver a darle promoción a Ni Santa Ni Andrés mi próximo libro, que sale muy pronto y en donde se cuenta todo mi "affair" con la CIA. Reitero mi apoyo a Yunior García Aguilera y mi agradecimiento a los fondos que me ayudan a hacer arte sobre, desde, en y a pesar de mi país".

Lechuga, de 38 años, es uno de los jóvenes cineastas cubanos con más obra y reconocimientos internacionales. Se formó como director en la FAMCA y como guionista en la EICTV. Ha participado en los largometrajes Club Habana (2010), ganador del Premio de Guion Inédito en el Festival Internacional de Cine Pobre; El Edén perdido (2007), Premio del Público en el Festival de Filmes para la Televisión de Málaga; y Penumbras (2012); así como en el corto Crematorio (2013).

Su opera prima, Melaza, ganó en 2013 el premio Revelación del Año, principal galardón del Festival Internacional de Cine Mannheim-Heidelberg, en Alemania y el Premio de Mejor Película Latinoamericana en Málaga.

El filme se estrenó comercialmente en Cuba, Francia, Suiza, Alemania y Polonia, y además fue nominado a los premios Cinema Tropical (Estados Unidos, 2013) y a los premios Ariel (México, 2014).

Su película Santa y Andrés, censurada en la isla, ganó el Premio Coral de Mejor Guión Inédito en La Habana y el Premio SGAE Julio Alejandro, uno de los más importantes reconocimientos para guiones de América Latina y España.

La película también fue excluida hace 4 años del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y de la competencia del 18vo Havana Film Festival de Nueva York, lo cual provocó una carta abierta de más de 70 artistas que denunciaron el hecho.

Recientemente Lechuga recibió el premio Egeda, en el Festival de cine de San Sebastián. En el acto de entrega del Premio criticó la represión en Cuba y mencionó al sufrimiento de madres y abuelas cubanas antes y después de las protestas del pasado 11 de julio.