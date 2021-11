Arriban a Panamá sobrevivientes de doble tragedia familiar que cobró la vida de una madre y su hijo de 14 años

El cubano Ronel Corrales, que perdió en menos de un mes a su esposa Lisandra y a su hijo de 14 años, Bryan, mientras intentaban alcanzar suelo panameño, ya se encuentra en la nación centroamericana junto a su hija de cinco años y a otros tres miembros de la familia.

“Acabo de recibir la noticia de que el resto de la familia ya ha salido de la selva del Darién. Están ahora mismo en Panamá”, indicó el periodista Mario J. Pentón (America Tevé) este jueves, citando como fuente información recibida de familiares.

“Según lo que he podido conversar con los familiares, están bastante dañados psicológicamente y físicamente”, añadió.

Se dirigen ahora hacia Ciudad Panamá, donde van a ser acogidos por representantes de la Iglesia Católica, que se han comprometido a darles albergue y comida.

Los sobrevivientes de la tragedia son -aparte de Ronel Corrales y su pequeña hija- los padres de Lisandra Bravo (la joven fallecida en un naufragio en octubre) y su hermano.

María Caridad Semino, familiar de Lisandra y Bryan, relató esta semana que ella y un nutrido grupo de su familia salieron de Cuba en 2018 rumbo a Chile.

Aunque la intención inicial era viajar a Nicaragua, la nación centroamericana estaba agitada por problemas políticos en ese momento y debieron conformarse con iniciar su camino en Chile, con Estados Unidos como meta final del recorrido.

“Yo estuve dos años, mi familia se quedó y después de tres años decidieron salir de Chile porque no les dieron papeles en Chile. Desgraciadamente no pudieron resolver la visa a Nicaragua porque no se la dieron y entonces decidieron, como les dieron una Carta de Expulsión de Chile… ir cruzando fronteras”, relató.

Cuando arribaron a Colombia, allí coordinaron el traslado en una lancha a Panamá pagando 500 dólares por cada uno, algo que asumieron porque querían evitar el cruce de la Selva del Darién. Todo se complicó cuando los coyotes montaron más personas y algunos se quedaron sin chalecos salvavidas, entre ellos Lisandra.

En la madrugada del 10 de octubre la embarcación se hundió y Lisandra murió ahogada.

Una vez que fueron retornados a territorio colombiano, los sobrevivientes del naufragio recibieron atención médica porque estaban deshidratados y tenían quemaduras. El grupo estuvo allí unos 18 días, pero decidieron seguir camino porque ya se les estaba haciendo complicado permanecer en el lugar.

Ronel y sus hijos se internaron en la Selva del Darién el pasado jueves junto a otros familiares. El hijo varón tuvo dificultades de salud durante el recorrido, mientras subían una loma, y falleció, presuntamente de un infarto.

El arribo de los sobrevivientes de la doble tragedia a Panamá da un rayo de esperanza a la familia en medio del dolor que los embarga.