Periodista cubano Alejandro Condis se convierte en presentador de fin de semana de Univisión Nueva York

Alejandro Condis Foto © Facebook / Alejandro Condis

El periodista cubano Alejandro Condis será el nuevo presentador de los noticieros de fin de semana del canal Univisión Nueva York, según anunció en sus redes sociales.

De acuerdo con su publicación, estará conduciendo los noticieros los sábados y domingos a las 6:00 pm y 11:00 pm, hora de Nueva York, y hará reportes desde las calles de lunes a miércoles.

"No cabe más felicidad en mí. Desde hoy tengo el honor de convertirme en el presentador de fin de semana de Univision Nueva York. Estaré conduciendo nuestros noticieros los sábados y domingos a las 6pm y 11pm hora de Nueva York. Pueden verme en vivo y gratis por univisionnuevayork.com", expresó.

El periodista, quien lleva 8 años en Estados Unidos, afirmó que se siente realizado por ver los frutos de un trabajo que ha sido "duro y perseverante".

"Los que me conocen saben que no puedo sentirme más realizado porque es el trabajo que siempre soñé, que me dejará combinar mis dos grandes pasiones (presentar y reportar) y en la ciudad donde siempre soñé. Aún no sé cómo mi vida llegó a este momento, pero ha sido trabajo duro y perseverancia", apuntó.

Emocionado recordó momentos de su infancia, donde desde un balcón en Centro Habana, en Cuba, estaba "sin esperanzas de un futuro y solo viendo desolación, tristeza y destrucción por todas partes".

"Pensé que mi vida sería un fracaso, pero un día decidí que mi destino no estaría definido completamente por de dónde vengo, sino sobre todo por hacia dónde voy. Si aún estás en un momento de tu vida que te sientes asomad@ a un balcón así sin muchas esperanzas de nada, acuérdate de que yo también estuve ahí, que no veía salida y todo era oscuro, y, comienza a ver la luz, entrégate con amor y bondad para conseguir tus metas y no dejes que NADA ni NADIE maten tus ilusiones", sentenció.

Condis emigró a Estados Unidos en 2013 después de una breve estancia en México.

Ha trabajado en Telemundo Las Vegas y en 2020 ganó el Premio Emmy al “Mejor reportero en vivo” por su cobertura informativa para esa cadena.