Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su ruptura: "Seguiremos siendo mejores amigos"

Shawn Mendes y Camila Cabello Foto © Instagram / Shawn Mendes

La que era una de las parejas más populares del mundo de la música de los últimos años ha puesto fin a su relación. Se trata del tándem formado por la cubana Camila Cabello y el canadiense Shawn Mendes, que tras dos años juntos, anunciaron con un comunicado conjunto su ruptura.

Los dos artistas compartieron en sus respectivos perfiles de Instagram un comunicado para anunciar que han "decidido terminar su relación romántica".

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca", dijeron los dos jóvenes, que aseguraron que seguirán siendo "mejores amigos", al igual que lo fueron al comienzo de su relación.

Captura Instagram

En el mismo escrito, los intérpretes de "Señorita", agradecieron a sus fans su apoyo durante el tiempo que han estado juntos y el que les seguirán brindando en un futuro.

La noticia ha pillado por sorpresa a los fieles incondicionales de la pareja, que comenzaron a salir en 2019, aunque ya se conocían desde 2014.

En noviembre de 2015 lanzaron "I Know What You Did Last Summer", su primera colaboración juntos, aunque fue su "Señorita" (2019) la que fue un éxito musical colándose en los primeros puestos de diferentes listas. Fue el videoclip de esta canción la que desató los primeros rumores de romance por la gran química que derrocharon en sus escenas, pero no fue hasta unas semanas después que confirmaron su noviazgo.

