Empresaria cubanoamericana triunfa en Miami en el campo de los servicios financieros

Niurkys Cabrera Foto © NCA Financial Services

La emprendedora cubanoamericana Niurkys Cabrera triunfa en el competitivo mundo de los servicios financieros en Estados Unidos, específicamente en Miami, Florida, donde radican las oficinas de su compañía NCA Financial Services.

Cabrera tiene una gran preparación académica. Es graduada de Contabilidad y Finanzas en el Miami-Dade College; tiene un Bachelor en Business Administration (licenciada) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y un Máster en la misma especialidad en esa institución. Además, continúa formándose como Contadora Pública (CPA) en Estados Unidos.

En medio de la crisis del coronavirus esta cubanoamericana decidió que su vida debía dar un giro radical. Dejó su trabajo como contadora para emprender un nuevo camino profesional como empresaria en el área de los servicios financieros.

NCA Financial Services

¿Qué es NCA Financial Services?

Es una empresa que ofrece servicios financieros para ayudar a los clientes a organizar y mejorar su futuro. Nos ocupamos de todo lo relacionado con sus finanzas. Nuestro servicio estrella es la restauración de crédito.

NCA Financial Services trabaja con clientes de distintas ciudades de Estados Unidos. Les brindamos asesoría en todo lo relacionado a la restauración de su crédito, seguimiento crediticio y un servicio de abogado de crédito para casos legales.

Además, ofrecemos monitoreo de identidad porque el robo de identidad es un problema significativo en Estados Unidos. Ocurre cuando alguien hurta datos personales para cometer fraudes financieros, como usar tu información para solicitar un crédito, presentar declaraciones de impuestos o conseguir servicios médicos.

Esto daña el buen nombre y el crédito de las personas afectadas, puede costar mucho tiempo y dinero repararlo. Para nuestros clientes este es un tema muy importante, por eso lo incluimos en el paquete de 12 servicios financieros que ofrecemos.

¿Qué ofrece el Plan de Protección de NCA Financial Services?

Ofrecemos un Plan de Protección con 12 servicios financieros que cubren las necesidades de nuestros clientes. Quienes deseen toda la información al respecto deben llamarnos al teléfono 786-672-4424 o contactarnos por nuestras redes sociales.

El servicio estrella en este paquete es la restauración de crédito, pero cada vez cobra más importancia el monitoreo de identidad. El cliente está cubierto por hasta un millón de dólares en gastos, en caso de que su identidad sea robada.

También incluimos en ese paquete un grupo de herramientas para que nuestros clientes aprendan a gestionar su presupuesto y a crear sus metas de ahorro, lo cual les permitirá cumplir sus sueños en Estados Unidos con más rapidez y de modo seguro.

¿Contratar estos servicios obliga a la permanencia en NCA Financial Services?

El Plan de Protección que ofrecemos se da al cliente por el pago de una mensualidad de $89 dólares, sin contrato, por el tiempo que dure el proceso de restauración de crédito del cliente y sin cargos de cancelación.

Es decir, si el cliente en dos o tres meses tiene restaurado su crédito y no desea continuar haciendo uso del resto de los servicios, solo debe cancelar su Plan de Protección sin costo alguno. No tiene que hacer contrato fijo para comenzar su proceso ni continuar con nosotros si no necesita los servicios.

NCA Financial Services

NCA Financial Services crece como empresa. ¿Se necesita experiencia para trabajar en tu equipo?

No se necesita experiencia previa de ningún tipo. Incluso tenemos personas que se desempeñaban en otras áreas, se han capacitado en temas de servicios financieros y ahora trabajan en nuestro equipo con excelentes resultados.

NCA Financial Services ofrece capacitaciones para sus nuevos agentes. Utilizamos plataformas como Zoom que nos permiten interactuar incluso con personas que están en otros estados. No hay pretextos, puedes formar parte de nuestro equipo, solo tienes que tener las ganas de emprender y capacitarte.