¡Bailando hasta el suelo! Así celebró Karol G su Latin Grammy en Nueva York

Karol G celebra su Latin Grammy Foto © Instagram / Karol G

Karol G fue una de las premiadas de los Grammy Latinos 2021, una entrega de galardones que se celebró el pasado 18 de noviembre en Las Vegas mientras que ella estaba de concierto en Nueva York, lo que le permitió celebrar el reconocimiento sobre el escenario ante miles de fans y también con su equipo de trabajo entre bastidores, donde se puso a bailar al ritmo de "Bichota".

La cantante colombiana ganó el Latin Grammy a 'Mejor Interpretación de Reguetón' por su tema "Bichota" y precisamente iba a interpretar ese tema cuando le dijeron por el pinganillo que era la premiada en la categoría, en la que competía contra todo hombres.

"Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami", dijo totalmente emocionada por el reconocimiento ante su público.

Pero lejos de quedarse ahí, la celebración continúo para la artista cuando bajo del escenario y junto a su equipo la pudimos ver celebrando y bailando hasta el suelo (literalmente) el tema que le dio la gloria.

La emoción de ser reconocida con este prestigioso galardón también la expresó en sus redes sociales y en Twitter compartió el siguiente mensaje: "De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO! ¡La vida es una celebra y agradece todo lo que te da!".

La reguetonera Natti Natasha también celebró el triunfo de su colega en los Latin Grammy y la felicitó públicamente en la red social del pajarito, donde las dos tuvieron un bonito intercambio de mensajes en el que se vio reflejado el respeto y admiración mutuo que sienten.

¡Felicidades, Karol G!

