Odrisamer Despaigne: "El retiro todavía me parece lejano"

Foto © @CespedesBBQ

Otrora lanzador de Industriales y el team Cuba, Odrisamer Despaigne agregó día atrás una página bonita a su expediente con el triunfo final en la liga de Sudcorea (la conocida KBO), donde encabezó el staff del KT Wiz.

Todavía exultante por el éxito, el derecho de 34 abriles accedió a responder las preguntas formuladas por este sitio vía Whatsapp.

Compárame las sensaciones que experimentaste con esta victoria y las que viviste al ganar la Serie Nacional con Industriales.

-Ganar con Industriales es lo mejor que me ha pasado en la vida: en cualquier deporte ganar con el equipo de tu ciudad y tus amores no tiene comparación. Pero ello no quiere decir que no se disfrute también cuando ganas en otra parte. Aquí en Sudcorea los fanáticos son excelentes y KT, a pesar de llevar solo siete años de fundado, tiene una fanaticada fiel que nos apoyó toda la temporada y se merecía este título, el primero de su historia.

Trabajaste en Grandes Ligas durante seis campañas con el uniforme de cinco franquicias. ¿Valorarías la posibilidad de regresar allá si se te presentara una oferta?

-Yo me siento muy bien acá, donde me han dado una gran acogida. Ahora, no caben dudas de que en MLB se juega el mejor béisbol del mundo, de modo que si me llega una oportunidad con un contrato garantizado habría que pensarlo. Por lo pronto quiero descansar de la pelota un par de semanas y luego estudiaremos las posibles ofertas que aparezcan, pero siempre KT partiría en ventaja.

Tu compatriota Ariel Miranda –a quien venciste en la final de KBO- ha laborado en los tres principales campeonatos de Asia. ¿Estarías dispuesto a seguir sus pasos en ese sentido?

-Me encantaría lanzar en Japón, que es la segunda liga en importancia del mundo. Hoy por hoy Taipei no está en mi mira dado que su nivel se encuentra por debajo actualmente, pero en dos o tres años nadie sabe.

Ya en la medianía de los treinta, ¿has pensado cuán cerca o distante está el retiro?

-Me siento bien físicamente. Aún puedo alcanzar las 96-97 millas por hora de manera ocasional, y mantenerme en las 92-94. Tengo el brazo en muy buenas condiciones, me preparo a conciencia y estoy listo para seguir lanzando unos cuantos años con resultados positivos. Cuando me retire (algo que todavía me parece lejano) me gustaría mantenerme ligado al béisbol como periodista deportivo o como manager, que es un rol que me agradaría desempeñar alguna vez en Industriales. Mientras, a seguir cosechando éxitos donde quiera que juegue y representando a mi Cuba, que la extraño desde el día que salí.