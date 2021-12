Niña cubana pide de regalo a Santa Claus estar junto a su papá en Estados Unidos

Una niña cubana envió un conmovedor mensaje a Santa Claus para esta Navidad, no pidió juguetes, sino el regalo de poder abrazar a su papá y vivir en familia en Estados Unidos.

La madre de la pequeña es la usuaria de Twitter Ivency Rey, quien envió un mensaje dirigido al presidente Joe Biden pidiendo la apertura de los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Ivency adjuntó a su solicitud la conmovedora carta que su hija escribió a Santa Claus con una petición para esta Navidad.

Querido Santa: Te escribo para decirte que este año me he portado muy bien, hice la tareas. Por eso quiero pedirte en esta Navidad que me des de regalo que esté con mi papá en Estados Unidos. Es que mi mamá y yo lo extrañamos mucho.

Yo no quiero ningún juguete, solo quiero vivir con mi mamá y mi papá juntos, como familia, sin separarnos más. Te lo pido por favor. Besos Flavia.

La carta de Flavia no será la única que reciba Santa este año procedente de Cuba con similar petición. También otra madre cubana, que se hace llamar Geidis en Twitter, se dirigió al presidente Biden y compartió una foto de la petición de su hija pequeña para Santa Claus en esta Navidad.

Geidis indicó en su mensaje que sabe que este es el sentir de otros cientos de niños cubanos que esperan por largos procesos para la reunificación de sus familias, porque la Embajada de Estados Unidos en Cuba mantiene cerrados la mayoría de sus servicios consulares y esto obliga a los cubanos a viajar a Georgetown en Guyana para cumplir con los trámites migratorios.

Hay familias que viven verdaderos calvarios con estos trámites. Algunos procesos llevan años aprobados y durante la crisis sanitaria del coronavirus todo se detuvo por más tiempo. Sin posibilidades de vuelos entre Guyana y La Habana, varias personas perdieron sus citas y han vivido una odisea para llevar adelante sus casos.

Otras familias, desesperadas, han sido víctimas de las mafias y quedaron atrapadas en terceros países luego de aventurarse a iniciar peligrosas rutas para poder acceder en tiempo a sus citas consulares en Georgetown.

Este martes, la propia Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó a los cubanos sobre la existencia de estafadores que prometen adelantar la cita de visa a cambio de un pago anticipado.

"Cubanos solicitando visas, no confíen en personas que le pidan dinero para adelantar su cita. Lo puede hacer usted mismo y ni tiene que pagar un peso", señaló en Twitter la sede diplomática estadounidense en Cuba y compartió el enlace a la web en que se puede hacer el trámite gratuitamente.

Usuarios en Twitter han respondido al gobierno de Estados Unidos que la solución no es viajar a Guyana. Consideran que este es un destino hostil para los viajes con niños. Alertan que ese consulado tiene un lento procedimiento en los trámites y atrasos de años en los procesos para obtener el visado de reunificación familiar.

Miles de familias cubanas esperan para poder migrar por vías legales hacia Estados Unidos. Otras miles han iniciado la ruta con fórmulas peligrosas, en las que exponen incluso las vidas de sus hijos pequeños en esta Navidad.