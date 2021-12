Doctora cubana se siente "traicionada" en Italia

"Llegué a Italia con mis vacunas puestas contra el COVID, además del PCR negativo, y ahora resuelta que pasaré mis vacaciones encerrada porque Italia no reconoce las vacunas de Cuba y al no tener el green pass, no puedo ni visitar restaurantes, ni servicios públicos", cuestionó la doctora,