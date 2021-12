Cubanos lamentan condena de más de 100 años a joven camionero en Estados Unidos

Muchos cubanos han considerado extremadamente rigurosa la condena contra el joven camionero Rogel Aguilera-Mederos, declarado culpable del mortal accidente ocurrido en una carretera de Colorado en 2019, por el cual fue sentenciado a 110 años de prisión el lunes.

“No sé, pero creo que se les fue la mano. Más que justicia, parece ensañamiento. Lo condenaron con más tiempo de lo que vive un hombre. Es atroz”, dice un usuario en Facebook ante la publicación de la noticia en la página de CiberCuba.

Algunos señalan que se trata de un ensañamiento de las autoridades producto del racismo, debido al origen cubano del camionero.

“Tantas personas locas en este país que asesinan a sangre fría y les dan fianzas y libertad aun sabiendo que son asesinos…. Increíble, No quiere decir que no pague por lo que hizo, pero tampoco para tanto”, opina otro.

Un tercer usuario refirió que llevaba manejando camiones por más de 18 años y trasmitió sus “condolencias a todas esas familias que perdieron sus seres queridos”, pero opinó que una condena semejante no devolvería a los familiares fallecidos.

“Solo pónganse en el lugar del chofer, cuando los nervios te traicionan uno no ve nada, ni rampa ni yerba, uno solo piensa en cómo controlar ese vehículo para no cometer las atrocidades que él cometió. No lo estoy justificando, porque hay 4 vidas que debe pagar por ellas, pero él no es un elefante que vive 100 años, es una persona y como digo fue un accidente, no fue premeditado. Tengan piedad de él”, pidió.

El expelotero cubano René Arocha se expresó igualmente sobre la condena a Aguilera-Mederos. “Yo, como él, me levanto todos los días a buscar mi pan de vida manejando y lidiando con el tráfico de esta ciudad, tengo en mis manos la responsabilidad de transportar personas de la tercera edad, no tenemos que ser delincuentes, no tenemos que ser bandoleros para cometer un error y se nos juzgue como tal. Dios tenga piedad de todos los están detrás de un timón para ganarse la vida”, dijo.

Por su parte, el artista Erich Concepción convocó a pedir al presidente Joe Biden un indulto para el joven o que, al menos, la corte cambiara “la condena por medidas cautelares”. “Y resulta que este muchacho, que es un niño, por ser un trabajador y no tener dinero, es condenado a toda su vida en la cárcel. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados”, expuso.

“Señor gobernador Jared Polis, por favor, considere esta sentencia a una sentencia más humana. Esto no es hacer justicia. Es muy triste y lamentable para todas las personas que están involucrados en este caso los afectados y el culpable”, dice una publicación dirigida al gobernador de Colorado.

“¿¡110 años en la cárcel!? De verdad que el sistema de Estados Unidos está totalmente ROTO”, dijo el periodista Menny Esquivel, quien recordó el caso de Kyle Rittenhouse, quien asesinó a tres personas y recientemente salió libre sin cargos.

“Quiero decirles a esas familias que eso nunca fue intencional, nunca, yo quisiera que ellos me perdonaran y que Dios haga el milagro y toque su corazón”, había declarado el joven cubano, que tenía 23 años al momento del choque.

El abogado defensor de Aguilera-Mederos, James Colgan, dijo a los miembros del jurado que el accidente fue una catástrofe inevitable y que su cliente trató de reducir la velocidad de su camión, pero que se vio abrumado por circunstancias fuera de su control.

No obstante, para la fiscalía, el choque masivo fue el resultado de una serie de malas decisiones del conductor. Además de señalar que ignoró una rampa para camiones fuera de control, declararon que tampoco tuvo en cuenta los campos de hierba al lado de la interestatal; y no trató de conducir su camión hacia la mediana abierta entre los carriles hacia el este y el oeste. Tampoco optó por chocar contra una barandilla para reducir la velocidad.

El juez A. Bruce Jones sentenció al cubano al mínimo requerido de 10 años por cada uno de los seis cargos de asalto en primer grado, que se cumplirán consecutivamente, y, además, al mínimo requerido de cinco años por 10 cargos adicionales de intento de asalto en primer grado, los cuales se servirán igualmente de manera consecutiva.