Ben Affleck se defiende de las críticas por declaraciones sobre su matrimonio con Jennifer Garner

Ben Affleck Foto © Twitter / Ben Affleck

Ben Affleck protagonizó un sinfín de titulares esta semana después de las polémicas declaraciones que hizo sobre sus adicciones y su matrimonio con Jennifer Garner. Unos controvertidos comentarios que defendió a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, donde alegó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

El actor, que estuvo casado con Jennifer Garner durante más de una década, dijo en el The Howard Stern Show que se sintió atrapado en su "matrimonio" con la actriz y que probablemente, de haber seguido casado con ella, nunca habría dejado el alcohol. Sus declaraciones provocaron un aluvión de críticas hacia él desatando una gran polémica en la esfera virtual.

Un día después de ofrecer estos comentarios, la estrella de Hollywood quiso aclarar sus palabras en su paso por el programa de televisión de Jimmy Kimmel. El actor acudió al show para promocionar la película "The Tender Bar", donde aprovechó para decir que sus comentarios fueron sacados de contexto.

"Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", dijo Ben Affleck, padre de tres hijos con Jennifer Garner.

"Los espectadores se quedaron con eso, pero yo seguía diciendo cuanto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos y los pongo en primer lugar", dijo el intérprete. "La verdad es que ha herido mis sentimientos que la gente no haya entendido bien lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo", agregó.

Aunque Jennifer Garner no se pronunció sobre las polémicas palabras de su ex, fuentes cercanas a ella aseguraron que no le sentaron nada bien. Pero no solo a ella, porque parece ser que a Jennifer Lopez tampoco. Así lo afirmaron personas cercanas a la cantante al portal Page Six.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.