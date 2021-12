Pintor cubano Maykel Herrera sufre accidente de tránsito: "Dios no me dejó solo"

Así quedó el carro del pintor cubano Maykel Herrera tras el accidente Foto © Facebook / Maykel Herrera

El pintor cubano Maykel Herrera sufrió un accidente de tránsito que solo le provocó un golpe en la cabeza sin mayores complicaciones.

El artista compartió en sus redes sociales algunos detalles del incidente y fotos de cómo quedó el vehículo en el que transitaba en el momento del incidente.

"Muchas personas han llamado pensando que me sucedió lo peor, pero Dios no me dejó solo. ¡Mil gracias por la preocupación!", escribió en Facebook este fin de semana.

En el post se aprecia el impacto que recibió el vehículo por el lado derecho, aunque Herrera no precisó si le acompañaban otras personas en el momento del accidente.

El periodista cubano y residente en Ecuador, Kike Perdomo, compartió en su cuenta de Twitter que el siniestro ocurrió luego que un camión impactara con el vehículo de Herrera en una calle de La Habana.

"Mi abrazo solidario para él y su familia, desde la Mitad del Mundo", escribió en solidaridad con el artista.

Maykel Herrera (Camagüey, 1979) es artista y dibujante cubano que se caracteriza por reflejar rostros de niños sobre lienzos de gran formato, con una técnica bastante realista, mientras mezcla la composición con elementos identitarios de la cubanía.

Con 18 años le regaló una de sus obras al papa Juan Pablo II en su visita a Cuba y en el cuadro se veía la imagen del sumo pontífice vestido con harapos y un crucifijo al revés, en representación de la crucifixión de San Pedro.