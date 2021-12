Masivo apoyo al profesor Gustavo Arcos, acusado por un alumno de "denigrar" el sistema político cubano

El prestigioso profesor y crítico de cine cubano Gustavo Arcos ha recibido numerosas muestras de apoyo tras ser acusado por un estudiante universitario de "denigrar" el sistema político cubano.

Arcos publicó a inicios de mes un artículo en el blog La joven Cuba, en el que afirmaba que el gobierno es responsable de todas las miserias y problemas que llena la existencia de la mayoría de la población.

"No son los llamados disidentes, ni los mercenarios, ni los enemigos externos los que están generando una ruptura con la Revolución, sino que es ella misma la que viene implosionando, destruyéndose desde adentro", advirtió el intelectual.

En su texto, recordó que miles de ciudadanos que se lanzaron a las calles el pasado 11 de julio estaban mostrando su ira y frustración ante el estado de las cosas.

"En ellos está también la angustia por la falta de diálogo real, las voces de aquellos que ya no quieren seguir en silencio, y el gesto inconforme, ¿por qué no?, ante la errática gestión de un gobierno", dijo, y describió a los manifestantes como "seres con necesidades, carencias, angustias y expectativas no satisfechas", para quienes los discursos dejaron de funcionar, "las reuniones son inoperantes, las quejas no tienen sentido y las promesas nunca se cumplen".

El artículo de Gustavo Arcos no le gustó a uno de sus alumnos, Luis Alberto Domínguez Vázquez, estudiante de primer año de la Facultad de Medios Audiovisuales (FAMCA) de la Universidad de las Artes (ISA), donde Arcos enseña Historia del cine desde la década de los 90.

El joven criticó duramente a su profesor, calificando su artículo de "desafortunado", y acusando al propio Arcos de valerse de su preparación para "denigrar, a un sistema social imperfecto", pero que solo trata de crecer junto a su pueblo.

"Una persona que también lo leyó me decía que no comprendía cómo alguien tan inteligente podía hablar o pensar de esa manera", dijo Domínguez en el blog Bufa subversiva.

La publicación de Domínguez ha sido a su vez cuestionada por otros que son o fueron alumnos del intelectual. Uno de ellos es Amel Martínez, estudiante de primer año de la FAMCA, quien alabó la calidad de Gustavo Arcos como docente.

"Gustavo Arcos es un ejemplo de lo que necesitamos y muy malagradecidos seríamos si permitiéramos que, por su manera de pensar, sea desvalorizado. No hay que tener mucha experiencia para saber que el artículo de Luis Alberto tiene sus orígenes en una orden de los altos funcionarios del ISA para conducir al profesor a una expulsión maquillada", advirtió.

Marcos Paz, condiscípulo de Luis Alberto, señaló que el artículo de su compañero "no es tan solo un apuntalamiento de una posición critica o la invitación a un debate -pretendido- intelectual, sino el primer disparo de lo que, con todo el cinismo del mundo, pareciera una campaña "desde el estudiantado" para... "castigar", digamos, a Gustavo en su actual labor como profesor de la FAMCA".

Por su parte, la cineasta Claudia Calviño recordó a Arcos, quien fue su profesor, como uno de sus pocos recuerdos buenos de su aprendizaje en el ISA.

"Espero que los estudiantes de ahora no se pierdan el privilegio de escuchar sus clases y sentir el cariño, la admiración y el respeto que nosotros le tuvimos y le tendremos siempre", instó.

También la joven actriz y directora de cine Camila Carballo afirmó que Gustavo Arcos fue uno de los mejores maestros que tuvo en el ISA.

"Actualmente mi amor por el cine continúa creciendo y eso se lo debo a él. Yo no tengo palabras para agradecerle al mejor profesor e intelectual al que he tenido acceso. ¡Ojalá que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de al menos recibir una sola clase con este gran hombre!", expresó.

El escritor y realizador audiovisual Juan 'Pin' Vilar mostró su inquietud porque una vez más "cargan" contra un profesor del ISA que, en su opinión, "se parece a Rafael María de Mendive".

"No pocos jóvenes cineastas deben al magisterio de Gustavo esa chispa que no se aprende en la escuela y que distingue al artista del artesano, y uso el término artesano no para subestimar la profesión, sino para señalar el detalle que diferencia al creador del resto de los mortales", comentó.

Gustavo Arcos, quien años atrás asistía como experto de cine a la televisión y otros medios, e incluso durante años mantuvo un espacio de crítica en el programa "Arte 7", que aún se emite los domingos por la tarde por Cubavisión, lleva siete años censurado.

En agosto pasado, criticó el Decreto Ley 35, diseñado para sancionar a quienes publiquen en Internet contenidos contrarios al régimen, al que definió como una obsesión por "controlar, regular, silenciar" del gobierno.

"Si los ciudadanos protestan, están en su derecho. Son gestos humanos y legítimos", dijo entonces.

En febrero, alertó sobre la postura del oficialismo en Cuba frente a determinados intelectuales con planteamientos que incomodan al poder.

"La nueva temporada de caza, contra todo el pensamiento que difiera del discurso oficial está en pleno auge. Ya no importan los argumentos, el prestigio o las ideas, si no son las del fundamentalismo que se ha ido empoderando dentro de la cultura cubana", denunció.