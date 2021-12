Alex Rodriguez le dedica las palabras más cariñosa a su ex Cynthia Scurtis por su cumpleaños

Alex Rodriguez con su ex Cynthia Scurtis y sus hijas Ella y Natasha Foto © Instagram / Alex Rodriguez

Una persona muy especial en la vida de Alex Rodriguez está cumpliendo años. Se trata de su exesposa Cynthia Scurtis y madre de sus dos hijas, a la que quiso rendir homenaje por su aniversario con un emotivo post en Instagram en el que colgó varios recuerdos familiares.

"Hoy celebro a alguien muy especial en mi vida, alguien que sigue marcando la diferencia en la vida de mis hijas todos los días y tiene mi respeto y admiración eternos", comenzó escribiendo el expelotero neoyorquino, que continuó halagando a su ex por lo maravillosa mamá que es. "Siempre has sido un modelo a seguir para nuestras dos increíbles hijas. Siempre pones sus necesidades en primer lugar y las has ayudado a convertirse en jóvenes fuertes", agregó.

El comentarista deportivo está feliz con cómo manejan la crianza de sus dos hijas porque mientras que otras personas solo pasan el cincuenta por cierto del tiempo con sus hijos, para ellos es como si Natasha y Ella estuvieran siempre con los dos. "Vivir en estrecha proximidad y trabajar juntos a pesar de los apretados horarios nos ha permitido a ambos permanecer integrados y activos en el desarrollo de dos mujeres jóvenes cuyo futuro es ilimitado. Tengo que agradecerte parte de eso".

El ex de JLo terminó este mensaje dándole las gracias por los dos mejores que cualquier hombre podría tener: sus dos hijas.

Alex Rodriguez y Cynthia Scurtis se casaron en 2002 tras conocerse en un gimnasio en Miami y pusieron punto y final a su matrimonio en 2008. Juntos son padres de Natasha y Ella, que son el vínculo que les ha mantenido unidos estos años y por el que siempre estarán unidos.

Aunque no tuvieron el mejor de los finales cuando se divorciaron y durante los últimos años en varias ocasiones se han hecho públicas las diferencias entre ellos por la manutención de las niñas, este 2021 les ha unido más que nunca.

Desde que Alex Rodriguez y Jennifer Lopez pusieron fin a su relación, él ha contado con el apoyo incondicional de su ex y en varias ocasiones les hemos visto juntos en los momentos importantes. Lo que viene a confirmar que entre la Diva del Bronx y la ex del empresaria no había la mejor de las relaciones, ya que durante el tiempo que estuvieron juntos nunca le dedicó públicamente ninguna palabra cariñosa.

