Imaray Ulloa aclara su ruptura con Yubrán Luna: "Nuestra relación terminó en agosto"

Imaray Ulloa y Yubrán Luna no están juntos Foto © Instagram / Imaray Ulloa, Yubrán Luna

Tras meses de rumores y especulaciones sobre su separación, la actriz e influencer cubana Imaray Ulloa se pronunció y aclaró en una directa de Instagram que ella y Yubrán Luna ya no están juntos.

Fue a través de Instagram que la actriz quiso explicarles a sus seguidores que ella y Yubrán no están juntos desde el pasado mes de agosto, fecha en la que revelaron en un capítulo de Ni Luna Ni Miel que habían puesto fin a su relación sentimental.

"De agosto a aquí continuamos trabajando juntos hasta el 31 de diciembre que terminamos de grabar el programa. Lo digo porque la gente se montó una idea de que nosotros seguíamos juntos aunque habíamos dicho que no. Otra parte no vio el programa de agosto en el que dijimos que estábamos separados y pues nunca se enteraron de eso. Eso ha traído confusiones y a mi lo único que me queda decir es que nuestra relación terminó en agosto", explicó Imaray.

Imaray Ulloa y Yubrán Luna estuvieron juntos durante siete años

"Una relación larga y maravillosa. Yubrán es un hombre maravilloso, yo me considero una mujer maravillosa, pero las relaciones terminan y no por eso ninguno de los dos es una mala persona. Simplemente a veces las relaciones se tienen que acabar por el problema que sea. En este caso nosotros terminamos la relación para terminar bien", agregó Imaray, que habló desde el cariño y el amor sobre su expareja.

Con estas declaraciones, Imaray Ulloa pone fin a las constantes preguntas de sus seguidores, así como a las especulaciones que rodean su vida privada. Además, aclaró que cada uno continuará con sus proyectos por separado y solo el tiempo dirá si los volveremos a ver juntos en un nuevo programa o si el fin de Ni Luna Ni Miel es un adiós definitivo a su relación laboral también.

En agosto, el actor cubano compartió un precioso mensaje para Imaray en el que le agradecía el tiempo que estuvieron juntos.

"Y cuando repartieron la suerte , me la quedé solo para mí, gracias por estos 7 años a tu lado, eres lo mejor que me pasó. Te voy a amar siempre", dijo Yubrán Luna.

