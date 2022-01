Raphy Pina propone una unión de mujeres en el género y le cae reproche de Ivy Queen

Raphy Pina e Ivy Queen Foto © Instagram / Raphy Pina, Ivy Queen

Natti Natasha, Karol G, Becky G y Rosalía son los nombres de algunas de las artistas más sonadas de la música latina en los últimos tiempos. Sin embargo, todavía no hay una colaboración que una a las cuatro en una canción, una fantasía para muchos amantes de la música urbana que Raphy Pina quiere hacer realidad.

Es por ello que a través de su cuenta de Instagram el productor puertorriqueño hizo un llamado a las artistas femeninas y también a sus productores para hacer una unión poderosa de estas cuatro reinas este 2022, aunque también dejó la puerta abierta a otras para sumarse y así fomentar el power girl en el género urbano.

"Está bien la tiradera y toda esa promoción que en su momento nos funcionó. Ahora, poderoso sería este 2022 juntar a estas cuatro reinas", comentó Raphy Pina junto a una imagen en la que aparecen Natti Natasha, Karol G, Becky G y Rosalía. Además etiquetó a otras representantes femeninas del género como Ivy Queen, Kimberly Loaiza, Maria Becerra, Nicki Nicole, Cazzu, Anitta, Nathy Peluso o Farina para colaborar con ellas en un dúo con Natti Natasha o sumarse a la poderosa unión femenina.

Ante esta propuesta reaccionaron algunas artistas. Ese es el caso de Anitta que comentó con el emoticono de un corazón, mostrando así su apoyo a esta idea. Al igual hizo Kimberly Loaiza. Sin embargo, hubo una reacción que generó cierto revuelo en el mundo de las redes sociales: la de Ivy Queen.

La Caballota fue pionera en un género de hombres y gracias a ella las artistas que incursionaron más tarde en el reguetón tuvieron un camino más fácil que recorrer para hacerse un hueco. Pero independientemente del legado de la Reina del Reguetón, siempre ha sido defensora de la unión entre mujeres y hace unos años quiso hacer una colaboración con varias de ellas, algo que le recordó a Raphy Pina como representante de Natti Natasha.

"Qué bueno que estás en esa mentalidad que tuve hace tres años y aún cargo la grabación. Entonces aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista [Natti Natasha] para poder sacar mi canción. Y solamente me faltaría una más por firmar el release. Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir no competir. Ya tienes el número de contacto de mi oficina. No sé qué habrá cambiado tu mentalidad pero me alegra mucho", respondió la intérprete de "Quiero Bailar".

Ante este mensaje de Ivy Queen, Raphy Pina se defendió alegando que no es responsable de que su canción no viera la luz ya que por aquel momento él no trabajaba con Natti Natasha: "Ivy, sé que es difícil ser líder en la industria sin colaborar con los demás, no me intentes hacer responsable por un tema que grabó Natti antes de trabajar conmigo. Nunca he recibido ningún release y/o canción. Si tu equipo me envió algo dile que te muestren la información".

Además, el prometido de Natti Natasha volvió a recalcar que su intención es ayudar y sumar. "Estamos en sumar y si deseas hacer una verdadera bomba, estamos a la orden. Sea para ti o para Natti. Por lo demás ya hay varias que están positivas y listas para enviar ideas. De eso se trata", agregó.

Aunque hace unos años el reguetón era un género dominado por hombres, a día de hoy no es así. Son muchas las artistas femeninas las que lideran las listas de éxitos y pisan fuerte desde hace años. A lo largo del 2021 hubo varias colaboraciones de lujo entre mujeres demostrando así que en la unión está la fuerza y que se apoyan entre ellas. Un ejemplo son "El Makinon", de Karol G y Mariah Angeliq, "Las Nenas", de Natti Natasha, Farina, Cazzu y La Duraca o "Wow Wow", de Becky G y María Becerra.

¿Conseguirá Raphy Pina unir a las artistas en una canción? Estamos deseando ver y escuchar la sorprendente combinación...

