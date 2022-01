Críticas por instalación en Cuba de paneles solares a la sombra y en el suelo

Panel solar instalado en una plaza del Palacio de los Pioneros Foto © Twitter/Twitter/Proyecto3XE

El montaje de un panel solar financiado por la Unión Europea en el suelo de una plaza del Palacio de Los Pioneros, en La Habana, ha generado críticas y burlas de varios internautas que no entienden el lugar escogido para la instalación.

(Foto: Twitter/Proyecto3XE)

“Montaje de un panel solar en la plaza del Área de Industrias del Palacio de Pioneros. Tarea que forma parte del Proyecto3XE, financiado por la Unión Europea”, escribió en su perfil de Twitter el citado proyecto, que etiquetó en la publicación al programa Euroclima, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a la Empresa de Automatización Integral (CEDAI).

(Foto: Twitter/Proyecto3XE)

Proyecto3XE se autodefine en la citada red social como una propuesta de solución de Eficiencia Energética para edificios y el proyecto está financiado por la UE en el marco de Euroclima, con el apoyo de la AECID.

(Foto: Twitter/Proyecto3XE)

“Pero, ¿eso qué es? Están montando paneles en el piso, en un patio casi totalmente sombreado... sin contar las afectaciones en la superficie de ese panel a la extrema derecha... no sé qué objetivo cumple esa instalación en el Palacio de los Pioneros”, cuestionó un internauta.

“¿Por qué a la sombra??? Así siempre serán las cosas en Cuba, seguir órdenes sin pensar ni dar tu criterio como especialista de que eso está mal. ¿Qué ejemplo puede dar eso a los jóvenes?”, observó otro.

“Ahí en el patio para que le dé sombrita y el sol no lo rompa, buena esa”; “como en Cuba no puede faltar la chapucería, montan un panel solar donde único no da el sol durante todo el día”; “vaya cagada que hacen con el dinero de Euroclima”, fueron algunos de los comentarios de cubanos desconcertados por el lugar escogido para la instalación.

“Devuelvan el dinero”, sentenció jocoso otro internauta.

El lugar ideal para instalar un panel solar es sobre el tejado de un edificio que ofrezca una inclinación adecuada para conseguir el mayor rendimiento posible. Si la instalación se realiza sobre un tejado, se recomienda colocarlo encima simplemente o integrarlo durante su construcción.

Cuba lleva años intentando generar energía eléctrica a través de fuentes de energías alternativas: bioléctrica, eólica y fotovoltaica.

En octubre del pasado año el Ministerio de Energía y Minas admitió que Cuba tiene un atraso del 40 por ciento en la implementación de fuentes de energías renovables (FRE).

El ministro Liván Arronte Cruz dijo que el 95 por ciento de la electricidad que se genera en la isla es a partir de combustibles fósiles. Aseguró que Cuba puede generar toda la electricidad que necesita con fuentes renovables de energía, pero reconoció que el país se encuentra lejos de esa meta.

"En el archipiélago abunda la radiación solar para abastecer los paneles fotovoltaicos; el viento es propicio en bastantes lugares para mover sin dificultad grandes y pequeños aerogeneradores; la biomasa no escasea para alimentar bioeléctricas (incluidas calderas y turbogeneradores de ingenios azucareros), y los residuales líquidos para echar en la panza de un biodigestor sobran", señaló entonces Arronte Cruz.

Como es habitual, el régimen cubano responsabilizó al embargo estadounidense del atraso en la implementación de FRE en la isla porque, según el ministro, esa medida impide que el gobierno acceda a fuentes de financiamiento. "El bloqueo, aunque “no puede tapar el sol con un dedo”, lo “oscurece” todo", concluyó.

En noviembre, la empresa cubana COPEXTEL anunció la próxima venta de sistemas solares fotovoltaicos a la población habanera a 55,000 pesos. El precio incluye el transporte de los componentes así como su montaje.