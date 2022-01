Tres heridos deja accidente de auto de turismo en Matanzas

Auto de turismo sufre accidente en Matanzas Foto © ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

Tres heridos es el saldo preliminar de un accidente que sufrió un auto de turismo en una carretera de Matanzas este martes por la madrugada.

Según informó el usuario de Facebook Fusster Montero Castellano en el grupo 'ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!', el suceso ocurrió en el kilómetro 142 del municipio Jagüey Grande.

Las fotos compartidas muestran los daños que sufrió el vehículo, de marca Hyundai, al salirse de la vía y quedar impactado contra un árbol.

Foto: Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En el post, varios miembros del grupo se refirieron a la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en Cuba, que involucran a autos dedicados a la renta a personas que vienen del extranjero, muchos de ellos cubanos de visita en la Isla.

"A ese paso no queda un carro de turismo", afirmó un habanero.

"Dios mío, qué tienen esos Hyundai, no va a quedar uno", dijo un trabajador del sector turístico.

"Vamos a tener que alquilar los carros de renta con choferes incluidos, porque la verdad, a ese ritmo no hay país que aguante ni gobierno que lo resista. El 60 % de todos los cubanoamericanos que han tenido accidentes en Cuba manejaban antes de irse y conocen bien cómo están las carreteras en Cuba y la cantidad de animales en las vías", criticó un trabajador de Transgaviota.

Aunque no hay reportes oficiales que revelen la causa del accidente, algunos internautas apuntaron al exceso de velocidad y a no prestar la debida atención al vehículo, por conducir cansado o con sueño, acciones que se tornan más peligrosas en un país como Cuba, donde las carreteras están en pésimo estado.

"Lo importante es la vida de las personas que viajan en estos carros, y los cubanoamericanos o el que rente un carro, deben saber que en Cuba hay que conducir con precaución, porque lo mismo te sale una vaca o cualquier otro animal, y los más importantes son los que andan sin luz en la carretera", advirtió un residente en Cienfuegos.

En opinión de un avileño, lo que ocurre es que los conductores no miran la pizarra y dentro del vehículo no tienen idea de la velocidad a la que van.

"Si no miran el reloj no se percatan que circulan a mas de 150 km/h, son vehículos que adquieren velocidad muy rápido y tan sigilosamente que si no lo tienen como prioridad, estos son los resultados", afirmó.

La semana pasada un vehículo de renta al turismo sufrió un accidente en Granma que afortunadamente terminó sin pérdidas de vidas ni lesionados graves.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 6:00 am cuando un Hyundai Elantra se volcó y dio la vuelta en la carretera que enlaza los municipios de Manzanillo y Campechuela, una vía que mide unos 26.6 kilómetros y cuyo trayecto dura menos de media hora.

Un integrante del grupo de Facebook 'ACCIDENTES..., donde se dio a conocer el suceso, comentó el chofer del carro salió prácticamente ileso.

"Solo golpes leves", dijo.