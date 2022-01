Alexis Valdés zanja polémica por foto con hijas de Edith Massola en Miami

Alexis Valdés y Claudia Valdés con las hijas de Edith Massola Foto © Alexis Valdés y Claudia Valdés

El humorista cubano Alexis Valdés divulgó un texto en sus redes sociales para dar por zanjada la polémica surgida tras compartir una foto con las hijas de la presentadora Edith Massola, a quienes algunos internautas acusaron de "comunistas".

El actor aclaró que él no conoce la vida personal ni las ideas políticas de quienes van a ver sus espectáculos, y subrayó que el público no es más que la sumatoria de mucha gente.

"Me he hecho fotos con el público en todas partes del mundo y en muchos lugares. En un camerino, en la entrada del teatro, en la salida, en un parqueo. Ninguna de esas fotos constituye una declaración de principios de ningún tipo. Y el que quiera verlo así, solo hay dos opciones, o es un mal intencionado o no sabe nada de lo que es un espectáculo", recalcó.

Alexis aseguró que un artista no se expresa a través de las fotos con su público, sino a través de su obra y su vida.

"Si quieren saber mi pensamiento búsquelo en tantos lugares donde lo he dicho. Búsquenlo en las declaraciones que hice junto a un grupo de importantes artistas cubanos ante la Unión Europea. Búsquelo en mis posts. Búsquenlo en mis palabras. En mi humor y hasta en mis versos. No en una foto con alguien del público a quien no conozco. Eso es una actitud de ignorantes", dijo.

El popular presentador comentó a sus críticos que sus enemigos son aquellos que les joden la vida a los demás cada día. "Yo solo me dedico a intentar alegrar la vida de la gente. Hay que aprender a ser más agradecidos de los demás y menos envidiosos", señaló.

Alexis afirmó que no le importan los criterios ni las opiniones de la gente ruin y mala, que no es capaz de cultivar su propio brillo y por eso trata de quitarle el de otros.

"Es una pena, una gran pena, que nuestro país y nuestra nación haya germinado tanta gente miserable, que dedique sus energías a tratar de desprestigiar la vida de las personas dignas. Pero les repito conmigo pierden el tiempo. Porque a la gente miserable no le temo un tanto así, solo les deprecio", subrayó.

El domingo pasado Alexis y su pareja, la también actriz Claudia Valdés, respondieron a la polémica generada tras publicar una foto con las Paula y Natalia, hijas de Edith Massola, quienes fueron a verlos al teatro.

El comediante calificó de "exaltados" y compañeros "destacados de la cacería de brujas" a quienes se quejaron por haberse retratado con Paula Massola, quien fue muy criticada en 2020 por hacer una transmisión en directo desde una playa cubana, en medio de la cuarentena por el coronavirus, gracias a las ventajas de tener "un amigo coronel".

"Perdemos el foco total de las cosas (…) Con tanta gente en Cuba que maltrata, que tortura, que encarcela, que condena, que hacen cosas horribles, ahora me vienen a decir a mí que esas chicas, que son dos actrices que no han torturado a nadie ni han matado a nadie, porque salieron en el ‘video del coronel’ son lo peor de Cuba", se defendió Alexis.