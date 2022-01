Marlene, esposa de Ricardo Montaner, se defiende de las críticas por el look que lució en la boda de su hijo Ricky

Ricardo Montaner y Marlene Rodriguez y Ricky con Stefi Roitman Foto © Instagram / Marlene Rodríguez, Mau y Ricky

Aunque llevamos poco de año, la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman será seguramente uno de los grandes acontecimientos de este 2022 en el mundo de las celebrities.

El enlace tuvo lugar el pasado 8 de enero, pero días después continúa protagonizando titulares por los momentos que ocurrieron durante la ceremonia y la fiesta posterior, y también por las elecciones de vestuario por parte de los invitados

Uno de los looks que no pasó inadvertido fue el de Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre del novio.

La matriarca del clan Montaner escogió un diseño que tenía la parte superior de color blanco, lo que fue criticado en el mundo virtual, ya que es el color del vestido de la novia. A raíz de su decisión estilística incluso se comenzó a rumorear que entre Marlene y su nuera habría una mala relación y que la habría intentado opacar el día de su boda.

Pero ante las críticas y los comentarios negativos, la empresaria se defendió y despejó cualquier duda sobre la relación que tiene con su nuera.

"Me criticaron mucho, pero lo que me puse es un diseño típico de Carolina Herrera con camisa blanca y falda negra", explicó al programa "Intrusos". Además, dijo que no se arrepintió de su elección y que encontró el look acertado para la ocasión.

Sobre su nuera, Marlene no dudó en responder que la "ama con todo su corazón" y negó tener una mala relación con ella. "Ella es muy linda, si yo fuera mala con ella, yo sería una mierda. Esa es la realidad porque ella no se lo merece", comentó durante una entrevista concedida al mismo programa.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.