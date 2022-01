Sale en libertad  el cubanoamericano Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys

Enrique Tarrio sale de prisión Foto © Captura de video - Twitter / Ford Fischer

El cubanoamericano Enrique "Henry" Tarrio, líder del grupo conocido como los Proud Boys, fue liberado este viernes luego de pasar cuatro meses y una semana tras las rejas en una prisión de Washington, D.C.

A su salida, Tarrio manifestó que sigue apoyando al expresidente Donald Trump, pero admitió que el asalto al Capitolio fue un error y mostró su disposición a declarar al Comité del Congreso que investiga la insurrección ocurrida el 6 de enero de 2021, durante la sesión que certificaría la victoria electoral del presidente Joe Biden.

Al salir de prisión -vestido con una camiseta rotulada con la etiqueta #FreeTheProudBoys y más abajo la frase By any means necessary (por cualquier medio necesario) y la foto de un hombre armado con un fusil-, Tarrio afirmó que planeaba "retirarse por el momento del liderazgo" de la organización, y que se enfocaría en "Dios, su familia, y su club y sus amigos", según reseñó Telemundo 51.

Aunque su papel actual en la organización no está claro, el hasta ahora considerado uno de los líderes de los Proud Boys dijo que planea crear su propia organización y regresar a Miami para postularse a un cargo político.

El fundador del grupo, Gavin McInnes, dijo el mes pasado que no sabía quién lideraba el grupo. Los medios sospechan que puede tratarse de una estrategia para sembrar la confusión.

La noche antes de ir a la cárcel, Tarrio anunció que estaba considerando renunciar, pero también que planeaba burlarse de los periodistas diciéndoles diferentes versiones de quién dirigía la organización.

Sin embargo, el propio Tarrio y otros miembros del grupo -descrito como violento y con ideología neofascista y supremacista blanca- han seguido refiriéndose a él como presidente durante sus meses en la cárcel.

Sentenciado a mediados del año pasado a cinco meses de cárcel tras haber admitido el robo y la quema de una pancarta de “Black Lives Matter” de una iglesia capitalina en diciembre de 2020, Tarrio también fue condenado a pagar una multa de $1,000 dólares.

Arrestado en Washington, D.C dos días antes de la insurrección del 6 de enero por la posesión de cartuchos de municiones de alto calibre, Tarrio se declaró culpable en julio e hizo un trato con los fiscales, recibiendo una condena de cinco meses de cárcel.

El papel de Tarrio en Proud Boys ha estado bajo escrutinio desde que se reveló el año pasado que había trabajado como informante federal, según USA Today. Varios capítulos de los Proud Boys rechazaron a Tarrio después de esas revelaciones, pero el grupo no ha anunciado el nombramiento de nuevos líderes.

“Los Proud Boys quieren erosionar la confianza de los principales periodistas y esa sería una estrategia efectiva para hacerlo”, dijo Kutner, investigador principal del Instituto Khalifa Ihler, un grupo de expertos que estudia enfoques para combatir el extremismo.

Al menos 37 miembros de Proud Boys fueron arrestados y acusados ​​por sus acciones el 6 de enero y cuatro fueron acusados ​​de conspiración. Muchos de ellos se encuentran detenidos en instalaciones federales en la capital estadounidense.