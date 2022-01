Adamari López estuvo ingresada tras dar positivo en coronavirus

Han sido días complicados para Adamari López desde que dio positivo en coronavirus, y fiel a su manera de comunicarse con sus seguidores, lo contó a través de un vídeo de Facebook en el que confesó que estuvo ingresada en el hospital.

La conductora puertorriqueño comunicó la semana pasada que estaba contagiada y con síntomas después de pensar que tenía un resfriado común. Y por precaución tras los graves problemas de salud que vivió 2018, decidió ingresar en el hospital tras dar positivo en covid-19 para tratarse.

"Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil. Con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos tomamos la decisión de entrar al hospital", explicó Adamari López, que ya se encuentra de nuevo en casa continuando con su recuperación y cuidándose, ya que sigue dando positivo y con síntomas, pero mucho más leves.

"Aún sigo positiva en las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor. El tratamiento me funcionó muy bien", añadió la ex de Toni Costa, que está esperando el momento de ser negativo de nuevo para volver a la normalidad.

En el mismo vídeo, Adamari reveló que fue su hija la que seguramente le contagió el coronavirus. "Creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace o extracurriculares porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito", dijo, tras asegurar que la niña se encuentra bien.

