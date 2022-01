Periodista cubana será desalojada por presiones de la Seguridad del Estado a su casero

Periodista independiente Yadiris Luis Fuentes Foto © Facebook/Yadiris Luis Fuentes

La periodista independiente cubana Yadiris Luis Fuentes será desalojada de la actual vivienda que renta en La Habana por presiones de la Seguridad del Estado a su casero.

“URGENTE!!! El próximo 5 de febrero estaré desalojada. La Seguridad del Estado ha presionado a mi casero para que así sea, primero le dio un término de tres días, pero supuestamente estaré hasta el día que pagué”, denunció este miércoles en su perfil de Facebook la también editora y colaboradora del portal ADN Cuba.

Luis Fuentes dijo, además, que “aunque pueda parecer que tengo al menos tiempo para buscar, la realidad de los alquileres hoy en Cuba es la siguiente: solo existen ofertas a través de intermediarios, los precios están superando los 10 mil pesos y hasta llegan a 400 USD y la historia se repetirá. La Seguridad me irá sacando de cada sitio al que llegue, al menos de cada renta”.

También apuntó en su publicación que “muchos amigos me habían dicho que ya la Seguridad no desalojaba, porque era conveniente tenerte localizado. Ahora mismo el totalitarismo se ceba con los puntos débiles de sus adversarios, se siente fuerte luego del horror que desató tras el 11J”.

Refirió en su red social que este lunes el agente de la Seguridad del Estado, alias Manuel, que la “atiende” la llamó para que se vieran este miércoles, pero como ella le exigió que la citara oficialmente, ese mismo día llamó a su casero.

“Aún Manuel no me ha enviado una citación. Ignoro si lo hará o si su plan fue este desde inicio. La Seguridad del Estado solo sigue la lógica de la represión: descentrarte para que no seas efectivo en tu trabajo, corromper todo lo que te rodea, cerrarte las puertas, asfixiarte”, apunta la periodista en su red social.

“Toda nuestra solidaridad contigo. Yo pasé por eso tres veces y créeme que sé que es muy difícil”, comentó en su publicación la activista Marthadela Tamayo.

Luis Fuentes es Licenciada en Periodismo (2015) y egresada del Curso de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso”.

En el 2021 culminaron sus estudios en el Laboratorio de Periodismo Situado de Cosecha Roja y fue seleccionada para integrar la 6ta generación LATAM de Jóvenes Periodistas.

En ADN Cuba y en otros medios de comunicación escribe sobre violencia de género, maltrato infantil, comunidad LGBTIQ+, entre otros temas.

En los últimos años, la Seguridad del Estado ha desalojado a varios periodistas por sus presiones a los dueños de las casas que rentan.

En el 2020, la periodista independiente cubana Camila Acosta, fue víctima de esta práctica. Incluso fue desalojada dos veces en un mismo mes.

A finales de febrero de ese año, la joven se vio obligada a abandonar la casa donde vivía desde hace casi tres años, luego de que la policía política multara a los dueños del lugar con 3 mil CUC y los amenazara con perder el inmueble si no la echaban a ella. Esta práctica se ha mantenido contra ella sistemáticamente hasta la fecha.

A finales de 2020, la escritora Katherine Bisquet Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro, tuvo también que abandonar la casa habanera que rentaba, tras petición de sus dueños por no la presión de un carro patrulla de la policía parqueado durante más de 24 horas frente a la vivienda.