Niegan entrada a Cuba a pelotero Lisbán Correa y lo retornan a Panamá

Correa arrolló en la final de PROBEIS. Foto © @astronautasls

El slugger habanero Lisbán Correa se ha empeñado en ser noticia en este enero. Primero ganó el premio al MVP de la final beisbolera de la pelota élite panameña. Después se supo que no podría asistir a la Serie del Caribe con su equipo canalero (Astronautas de Los Santos) por razones de visado. Por último, este viernes le negaron la entrada a Cuba por haber sido incluido en la lista de “atletas desertores”.

Como lo lee. El gigante industrialista llegó este viernes a La Habana procedente del país istmeño, y fue retenido durante dos horas en el Aeropuerto Internacional "José Martí" hasta que le comunicaron que debía abordar el siguiente vuelo Habana-Ciudad Panamá.

De acuerdo con Yusseff Díaz, de Pelota Cubana, Correa llegó a su tierra natal sobre la una de la tarde en el vuelo 320 de Copa Airlines, a las tres le informaron que la ruptura de su contrato con la federación doméstica (FCB) sin entregar el pasaporte oficial lo convertía en un desertor, y a las cinco ya estaba en la aeronave que lo llevó de vuelta.

Como se recordará, después de formar parte del team Cuba en el Preolímpico de Florida Correa se fue a la Liga Mexicana y, pasado el tiempo, decidió disolver su vínculo con la FCB para negociar por su cuenta.

A partir de ese suceso ya le había sido negada la posibilidad de volver a representar a Industriales en la Serie Nacional. A raíz de eso, le comentó a la referida fuente que “tenía mucho interés de volver a jugar con los Industriales, pero la Comisión decidió que no me iban a volver a dejar jugar porque decían que yo había incumplido con el contrato. Todavía tengo el deseo, incluso si me dejan voy para allá. No tengo preocupación, me encantaría jugar nuevamente con los azules. Eso jamás ha salido de mi cabeza”.