Salsero cubano Rey Ruiz cuenta orígenes de "Mi Media Mitad" en su 28 aniversario

El cantante cubano Rey Ruiz, también conocido como el Bombón de la Salsa, agradeció la fidelidad de sus bailadores al cumplirse el aniversario 28 de su gran éxito “Mi media mitad”.

A través de un reciente video publicado en su perfil de Facebook Ruiz contó detalles de uno de sus más conocidos temas.

“Veníamos de un disco muy exitoso (Rey Ruiz) y estaba escogiendo canciones específicas de todas las que nos mandaban, en una época en la que recibíamos casetes. Aparece esta canción de la autoría de Gustavo Márquez y hay algo que me llama la atención, que rompía con las otras canciones que yo había escuchado en la radio. Era una frase que decía: “y se me fue su amor como un elevador, cuando no tengo alas”, recuerda el salsero oriundo de La Lisa, La Habana.

“Al principio era chocante porque, ¿comparar el amor con un elevador? Pero, sí, ¡uno lo ha sentido! Y tenía 28 años ahí, 28 años después estoy haciendo este video comentando esta canción porque se quedó aquí: en el corazón de ustedes. Y me hace sentir muy afortunado. Es “Mi media mitad”, son ustedes mi media mitad”, concluye sonriente el músico con más de un millón de seguidores en redes sociales.

Ruiz sorprendió desde niño con un gran talento musical que lo llevó desde el Conservatorio de Música de La Habana hasta la televisión nacional cubana. Estuvo en las orquestas "La Riverside" y "Los Dadas" en el antiguo hotel Habana Hilton (hoy Habana Libre) y se unió al reconocido cabaret Tropicana.

Abandonó Cuba en 1991 para, luego de pasar dos meses en República Dominicana, radicarse de manera permanente en Miami. Fue allí donde encontró el ambiente propicio para desarrollar exponencialmente su carrera, aprovechando el auge de la música salsa en aquel entonces.

Ruiz tiene 56 años y ha grabado 16 discos, entre los que destacan “Ray Ruiz” (1992): disco de platino, premios Billboard y Lo Nuestro (Univisión), nombrado el Nuevo Cantante de Salsa del Año por Salsa Tropical; “Mi media mitad” (1994): disco de platino en Puerto Rico y Estados Unidos y de oro en Colombia; “En cuerpo y alma” (1995) y “Destino” (1996), discos de oro y platino por sus ventas.

En 2020 sacó su tema "El dolor del amor". Antes había colaborado con Señorita Dayana en "Cuando el amor"

