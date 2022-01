Cubanoamericano Leinier Domínguez a duro examen en Gran Premio de Berlín

Foto © @chess24es

El ajedrecista estadounidense de origen cubano Leinier Domínguez tendrá un complicadísimo grupo eliminatorio en el Gran Premio de Berlín, que se efectuará del cuatro al 17 de febrero y dará inicio a una serie de tres eventos que a la postre otorgarán par de plazas para el Torneo de Candidatos a la corona mundial en poder del noruego Magnus Carlsen.

Si quiere avanzar a la segunda vuelta del certamen en la capital alemana, el güinero (ELO de 2752) tendrá que liderar una llave donde jugará a doble vuelta contra su compatriota Wesley So (2772), el indio Pentala Harikrishna (2717) y el español Alexei Shirov (2704).

De acuerdo con las bases de datos consultadas, el enfrentamiento particular de Domínguez contra estos rivales marcha como sigue: vs So, 1-1 con 5 tablas; vs Harikrishna, 2-3 con 6 empates; y vs Shirov, 1-1 con 3 divisiones del punto.

Dicho sea de paso, este grupo D es el único donde los cuatro contendientes superan la barrera de los 2700 puntos.

El formato de competencia establece que los líderes de cada una de las cuatro llaves dirimirán una semifinal cuyos vencedores disputarán después el trono.

En el resto de los apartados de la cita berlinesa sobresalen los nombres del chino Ding Liren (2799), los norteamericanos Levon Aronian (2772) e Hikaru Nakamura (2736), el ruso Alexander Grischuk (2764) y el húngaro Richard Rapport (2763).

Los aspirantes a obtener uno de los referidos boletos para el Candidatos intervendrán en dos de los tres Grandes Premios programados, al término de los cuales los jugadores con más puntos globales tendrán derecho a unirse a los seis hombres con plaza segura: el estadounidense Fabiano Caruana (2792), los rusos Sergey Karjakin (2743) e Ian Nepomniachtchi (2773), el polaco Jan-Krzysztof Duda (2760), el azerí Teimour Radyabov (2753) y el francés Alireza Firouzja (2804).

Las otras dos fases del Gran Premio serán en Belgrado (28 de febrero al 14 de marzo) y otra vez Berlín (21 de marzo al 4 de abril). La bolsa de premios de cada torneo asciende a 150 mil euros.