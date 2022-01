Activistas y periodistas amanecen sitiados en aniversario del natalicio de Martí: "Hoy no puedes salir"

Activistas y periodistas sitiados en Cuba Foto © Facebook de Yolanda Santana y captura de pantalla

Activistas por los derechos humanos y periodistas independientes de Cuba amanecieron sitiados en sus domicilios por oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria el día que se cumple el aniversario 169 del natalicio de José Martí.

"Amanecen varias casas de Damas de Blanco hoy 28 de enero, en La Habana, sitiadas por fuerzas represivas, agentes del DSE y la PNR", escribió esta mañana en Facebook la opositora Berta Soler.

La líder de las Damas de Blanco aseguró que también amanecieron en esa situación otras activistas como Yolanda Santana Ayala, Lourdes Esquivel Vieyto y Gladis Capote Roque.

Santana Ayala confirmó su situación en las redes sociales y compartió una instantánea en la que se aprecia un patrullero de la PNR parqueado frente a su vivienda.

La hija del opositor cubano Guillermo "Coco" Fariñas denunció la detención arbitraria del coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) cuando este pretendía colocar flores a Martí en Villa Clara.

"Se desconoce su paradero actualmente", escribió en Twitter Haisa Fariñas este viernes.

La activista Daniela Rojo también informó del despliegue de militares en los alrededores de su vivienda, violando sus derechos constitucionales y humanos.

"Martí se revuelve en su tumba", agregó.

Asimismo, compartió una foto del vehículo de la Policía donde se encuentran los oficiales que le impiden salir de su domicilio, aunque estos aseguraron que no la privan de ningún derecho.

"Es que una vive en Marte", dijo irónicamente para relajar tensiones.

La reportera independiente Luz Escobar, del periódico 14ymedio, mostró en Twitter un video que muestra el intercambio que sostuvo con un oficial de la contrainteligencia que le impidió, una vez más, salir más allá del perímetro de su edificio en La Habana.

"El mismo oficial de la Seguridad del Estado que hace un año me impedía salir de mi casa ha vuelto, la misma cara pero esta vez acompañando de una oficial de la policía. No puedes salir hoy, me dice el hombre", escribió Escobar en la red social.

Hace un año se vivió similar situación en Cuba, y en ese entonces voces como la de Tania Bruguera, Katherine Bisquet y Camila Acosta denunciaron el atropello arbitrario de las autoridades represoras contra las voces disidentes de la isla.