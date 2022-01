Camila Arteche se la pasa en grande haciendo retos de Instagram con su abuela

Camila Arteche y su abuela Foto © Instagram de la artista

La actriz cubana Camila Arteche compartió un adorable reto de Instagram con su abuela, a quien pudo abrazar recientemente en Cuba, luego de dos años sin verse por la pandemia de coronavirus.

"Siempre vi a mi abuela como 'mi abuela'. Ese ser mágico, que no tiene excusas ni límites cuando la necesitas. No la pensé en ningún otro rol hasta hace un tiempo, cuando me propuse mirarla más como ser humano, como esa mujer que tomó sus decisiones, luchó, lloró y amó profundamente. En este reels solo te llevas un bocado de quién es #labeba", comentó la actriz junto al video.

En el video, se ve a Camila y a su abuela hacer uno de los populares retos de preguntas "¿quién es más...?" y se puede ver la complicidad y el amor que se tienen.

Camila Arteche se dio un salto a La Habana a mediados de diciembre para abrazar a su abuela y su madre luego de dos largos años sin verse. La también influencer compartió el emotivo reencuentro que tuvo con su abuela: "Dos años sin verte mi viejita. Mi persona favorita del universo. Solo yo sé lo feliz que me hace tenerte abuela. Te amo que se me enciende el alma".

Camila también aprovechó su tiempo en Cuba, a donde viajó con su novio el también actor Néstor Jiménez Jr, para hacer otros divertidos retos de Instagram con su abuela y con su mamá.

