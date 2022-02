Don Omar detiene su show porque el público no sabía la letra de "Ella y yo": "Romeo Santos perdónalos"

Don Omar Foto © Instagram / Don Omar

Y ocurrió lo impensable. Don Omar fue uno de los artistas que el pasado sábado se subió al escenario T-Mobile Arena de Las Vegas para participar en el Calibash 2022 y todo iba sobre ruedas hasta que comenzó a cantar "Ella y yo", uno de sus mayores éxitos. Sin embargo, la reacción del público no fue la que esperaba y tuvo que detener el show...

El Rey del Reguetón comenzó a cantar "Ella y yo", éxito musical en el que comparte créditos con Romeo Santos, y cuando tocaba la parte del bachatero, Don Omar puso el micrófono al público para que cantarán los versos llevándose la sorpresa de que nadie conocía la letra...

Sorprendido e indignado de que nadie conociese la letra, detuvo la interpretación y preguntó a los asistentes si la sabían y ante la respuesta afirmativa, procedió a cantarla de nuevo desde el principio. Y hasta bromeó con poner la letra de karaoke de fondo para que la cantasen.

Pero después de un segundo intento en el que no tuvo el apoyo del público, finalmente decidió dar paso a otra canción no sin antes mandarle un mensaje al Rey de la Bachata. "Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés", dijo Don Omar, antes de que comenzase a sonar el ritmo de "Salió el Sol".

El vídeo del momento está circulando sin parar por las redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación de que el público del show no conociese este himno. Incluso hay quienes dudan de la veracidad del vídeo de lo sorprendente que es que no se supiesen la letra del éxito de Don Omar y Romeo Santos.

"Pero ese concierto fue en Narnia que nadie se sabía eso", "Eso tiene que ser mentira", "Esos son nacidos después del 2010 entonces, porque el que no se sabe esa canción hay que darle una pela", "Mínimo fue un concierto en Suiza o Rusia, no lo puedo creer", "¿En que planeta fue ese concierto?", "La cara de él fue un poema" o "Que los perdone Dios, Romeo no lo va hacer", son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

"Ella y yo" salió al mercado en 2005, como parte del álbum "God's Project", de Aventura. El tema alcanzó el puesto número seis en las listas de éxitos de Billboard y el número uno en el chart Billboard Tropical Songs.

