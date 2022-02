Absuelven a futbolista cubano Marcel Hernández, acusado de violación en Costa Rica

Marcel Hernández Foto © Daguito Valdés / Twitter

El futbolista cubano Marcel Hernández Campanioni, acusado de varios delitos sexuales en Costa Rica, fue absuelto de todos los cargos.

El Tribunal Penal de Cartago determinó el lunes que Hernández era inocente de cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una menor de edad. Los jueces dictaron su veredicto tras oír la declaración de la denunciante, su madre y una psicóloga que actuó como perito de la defensa.

"Este tribunal resuelve absolver de toda pena y responsabilidad al acusado Marcel Hernández Campanioni por cuatro delitos de violación que se le han venido atribuyendo. Así, en ese mismo sentido, se absuelve de toda pena y responsabilidad por la acusación subsidiaria de dos delitos de relaciones sexuales contra persona menor de edad...", dijo el juez al leer la sentencia.

El juzgado ordenó cesar las medidas cautelares en contra del futbolista y la devolución de su pasaporte.

"Agradezco a la justicia de Costa Rica, a los jueces, que fueron muy objetivos, que jugaron un rol importante, que vinieron a plasmar lo que se había hecho en dos sobreseimientos antes. Estamos contentos con esa objetividad, con cómo lo resolvió el juez", declaró el futbolista en una conferencia de prensa.

Para emitir su fallo, los jueces consideraron que hubo un cambio en la descripción de la dinámica del caso que alteró la estrategia que habían preparado los abogados; además, encontraron inconsistencias en el testimonio de la joven que hizo la acusación.

Por otra parte, las pruebas físicas no demostraron que existiera una violación, a lo que el juez Rafael Bolandi precisó que "la denuncia, al momento de interponerse, ya ha transcurrido tiempo en el cual se pueden borrar indicios físicos", reportó el diario La Nación.

Al saberse libre de todos los cargos, el jugador cubano de 31 años subrayó que más que él como hombre, fue la justicia la que triunfó.

"A veces es fácil decir o comentar, pero al final hay un Dios que todo lo ve y la justicia termina imponiéndose. Da mucha tranquilidad, mucha paz, seguro estoy de que aunque no estén mi mamá y mi papá aquí, estaban presentes en el juicio dándome todo el apoyo", recalcó.

Marcel declaró estar contento por la devolución de su pasaporte, porque ahora puede ver a su familia en Cuba. En 2019 un tribunal le prohibió salir de Costa Rica, al revertir una decisión anterior de un juzgado penal que le había impuesto solo una fianza de 15,000 dólares.

"Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia. No sé si será la semana que viene o la otra, pero voy a pedir el permiso para ir lo más pronto posible", detalló.

Marcel Hernández fue detenido el 4 de octubre de 2018 en Costa Rica, acusado de violación y producción de pornografía infantil.

La denuncia contra él se interpuso el día antes. El cubano fue arrestado en medio de un entrenamiento y las autoridades judiciales allanaron su casa. En aquel momento la denunciante tenía 16 años y él 29 años.

El juicio comenzó el pasado 27 de enero, luego de que Hernández ya hubiera recibido dos sobreseimientos definitivos, el 11 de agosto del 2020 y el 4 de diciembre del 2021.

El delantero del Club Sport Cartaginés señaló que sus abogados valoran si presentar una denuncia por los daños y perjuicios que sufrió debido a este proceso judicial.

"Yo ahora creo lo mejor y lo más sano para mí es estar tranquilo, enfocarme, pensar, siempre he sido un muchacho muy enfocado, analizar qué es lo que tengo al frente y como te dije antes disfrutar de esas personas que dejaron de disfrutar de mí durante todo este tiempo", explicó.

El goleador blanquiazul arremetió contra "personas que en Twitter, personas diputadas que me condenaron antes de tiempo, personas que decían, que comentaban, pero al final yo creo que la justicia es lo más importante".