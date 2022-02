Cubanos arremeten contra Alejandro Gil por decir que tiendas MLC son una medida de justicia social

Cubanos arremeten en las redes sociales contra las recientes declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, quien aseguró que las repudiadas tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC) de la isla son una medida de justicia social.

El viceprimer ministro aseguró esta semana en una entrevista concedida a la Agencia Cubana de Noticias, que difundieron varios medios oficialistas cubanos, como el portal Cubadebate y el diario Tribuna de La Habana, que aunque muchos no lo vean así, se trata de una medida de justicia social, porque permite la redistribución de la divisa en función del aprovisionamiento de la red comercial en CUP.

Tras esas declaraciones, los usuarios de las redes en la isla han reaccionado indignados a sus aseveraciones sobre estas tiendas, ya que consideran que “con este tipo de declaraciones, solo los dirigentes de este país ganan una cosa: el rechazo de la población”, según apuntó un usuario en el perfil en Facebook del portal Cubadebate, donde decenas de cubanos han expresado su rechazo a las declaraciones de Gil Fernández.

“Yo soy médico jubilada. Presté servicios durante 35 años y fui fiel a mí Patria y ahora jubilada lo que gano apenas me alcanza para vivir. Si no es por mi familia de los EE.UU, me estaría comiendo un cable. No tengo ni una pastilla para mi tía que tiene 97 años y fue estomatóloga y sirvió a la Revolución durante toda su vida”, refiere uno de los más de 600 comentarios que ha generado la publicación sobre las declaraciones del ministro en el perfil de Cubadebate en Facebook.

“…Qué cara de palo eres, cuando en esas tiendas venden algunas cosas que producen en Cuba. ¿Por qué no la pones en CUP?, además tú no pagas en MLC. Y lo otro es que si el familiar de otro país no le pone dinero en la tarjeta, el cubano no come… Te tiene que dar pena. Tienen el pueblo pasando hambre, si yo fuera el presidente, te saco de Economía para tu casa”, comenta un internauta.

“Esas tiendas son una burla más para este pueblo, que siempre le ha sido fiel. Está bueno ya de tanta miseria”; “Las tiendas no generan limitaciones, son causa de mayor inequidad y desigualdades”; “Mi salario básico de médico especialista: $5560.00, compro MLC en donde ya se sabe a 100 cup cada uno, serían 55.6 MLC. En serio?????”; “Así que ahora los que no están de acuerdo con las tiendas en MLC son los enemigos de la revolución. Pues entonces, ministro, todo el pueblo cubano es enemigo de la revolución”, argumentan, además, los usuarios.

También en las opiniones refieren que “las tiendas en MLC lo que han hecho es acentuar las diferencias de clases, además de legalizar la reventa de todo tipo de mercancías a precios abusivos” y que “todas estas medidas solo afectan a los trabajadores, a quienes viven humildemente de su salario y que al parecer no clasificamos como una mayoría que amerite análisis o soluciones”.

“Que alguien le diga al ministro que no es recontarnos el problema, sino buscarnos una solución”, pide otro internauta.

Asimismo, otro comentario expresa que “están recorriendo el camino más largo para llegar al capitalismo. Mira que inventan mierdas y le ponen nombrecitos y al final están cayendo en un brutal capitalismo. Si no supieron construir el Socialismo en más de 60 años, imagínate hacer un capitalismo de un día para otro en mano de estos arquitectos improvisados”.

“Las tiendas en MLC lo único que han hecho es dividir las clases sociales, se ve que ellos no tienen que pensar qué hacer para comprar MLC, porque se las llevan a su casa sin cola y gratis, así cualquiera defiende lo indefendible”, concluye un internauta.

El rechazo hacia estos comercios por divisas también llegó hasta la plataforma Chancge.org, donde circula una petición para que las cierren definitivamente, la cual ha sido firmada hasta el momento de redactar esta nota por 12,221 cubanos, donde igual comentan que estas tiendas son “una falta de respeto, porque la mayoría de los cubanos no tiene acceso a esas tiendas, con productos de primera necesidad que no se venden en ningún otro establecimiento”.

Recién otras declaraciones del titular de economía encendieron las redes, donde se reavivó el debate por otra polémica frase de él sobre las tiendas MLC dichas en diciembre de 2020.

"No tenemos que sentir ninguna vergüenza por hablar de la tiendas en MLC. Es una decisión de justicia social. De ahí obtenemos los dólares para garantizar la leche de los niños, el pan, el arroz y el pollo en medio de un complejo escenario", dijo Gil Fernández durante una comparecencia en el programa Mesa Redonda en diciembre de 2020, y los usuarios cubanos de las redes salieron a comérselo vivo, tras un año de mayor escasez de alimentos, desabastecimiento, inflación del 6,900% y el colapso de su intento de ordenamiento económico del país.