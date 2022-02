Denuncian demora en traslado del cuerpo de doctora cubana fallecida en Venezuela

La demora en el traslado del cuerpo de una doctora cubana fallecida en Venezuela es denunciada este miércoles en el grupo de Facebook El Chago, en el que se difunde información sobre la provincia de Santiago de Cuba.

De acuerdo con este perfil, la doctora Yudileinis Sardiña Boza falleció este lunes mientras realizaba su trabajo como parte de la misión médica cubana en San Juan de los Cayos, capital del municipio Acosta en el estado venezolano de Falcón, donde se encontraba desde agosto de 2020.

También refieren que desde su deceso, sus restos aún no han podido ser repatriados, y que varios colegas mostraron preocupación y tristeza por esta tardanza para que familiares y amigos puedan darle su último adiós.

Según una colega de Sardiña Boza, contactada por CiberCuba, su fallecimiento ocurrió debido a un infarto a los 41 años.

La misma fuente añadió que a ella le sobrevive una hija de cinco años de vida.

También refirió que la familia ha estado haciendo gestiones para traer su cadáver desde Venezuela hasta Santiago de Cuba, pero le han dicho que no hay vuelos.

Asimismo, señala que sus familiares han sido maltratados por insistir en esta gestión.

En el perfil de Facebook de Sardiña Boza se refiere que se graduó de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba en 2004 y que desde agosto de 2020 está en la citada localidad venezolana hasta su fallecimiento.

En los comentarios de la publicación de El Chago colegas, amigos y familiares expresaron pesar por esta pérdida y su molestia por la demora en la repatriación de los restos de la doctora cubana.

“Gracias por apoyarnos con esta publicación. Sus compañeros estamos impactados con su pérdida y más con el hecho de que aún no haya sido traslada donde su familia la puedan despedir dignamente”, apunta una de las opiniones de los usuarios.

“Dios mío, lo que no hay es vergüenza, porque para viajes de vacaciones de la alta jerarquía sí hay aviones privados”; “Una persona maravillosa, paz a sus restos, descansa en paz y mi más sentido pésame a la familia”; “EPD. Dios le dé mucha fuerza a su familia. No es fácil, llevan cantidad de ellos casi tres años sin venir de vacaciones por la misma falta de respeto que no hay avión”, son otras de las opiniones dejadas por internautas en la publicación.