Periodista cubano recién llegado a Miami: "Tenemos miedo a hablar, yo nunca hablé"

Raúl Almeida Peláez, periodista deportivo cubano que recientemente arribó a Miami, relató detalles sobre cómo renunció a su trabajo en la estación Telebandera, en la ciudad de Cárdenas, luego de que le impusieran sumarse a la narrativa oficialista sobre el 11J, y admitió que los periodistas en Cuba tienen miedo a hablar.

“Nosotros los periodistas en Cuba tenemos miedo a hablar, incluyéndome a mí, porque yo nunca hablé, yo no voy a decir aquí que hice o que hablé en contra del régimen”, indicó Almeida, quien añadió que al llegar a Miami descubrió que mucho de ese miedo permanece en un primer momento.

En entrevista con Juan Manuel Cao, Almeida Peláez precisó que el 11 de julio él estaba en México pasando un curso de televisión en MBC Radio y tenía previsto su regreso al país para el día 13.

Cuenta que al presentarse ese día en el aeropuerto no pudo viajar porque tenía un problema con su PCR, motivo por el cual no arribó a la isla hasta el 15 de julio.

Al llegar, cuando se reincorporó a trabajar para seguir con sus crónicas deportivas habituales, le dijeron que tenía que sumarse a reportar sobre el 11J, algo a lo que él no estuvo dispuesto.

“Tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, pero ahora no hay que hacer nada de deportes, lo que hay que hacer es salir a la calle a tratar de desmontar esto”, le habría dicho el director del Telecentro.

Eso incluía visitar ciertas casas junto a un policía para hacer determinadas entrevistas que contribuyeran a la narrativa gubernamental en torno al 11J.

“Esa persona que me lo dijo, en ese momento tenía que defender su casa y defender su carro, no podía hacer otra cosa”, comenta Raúl Almeida, quien precisa que aprovechó esa imposición, a la que no estaba dispuesto a prestarse, para acelerar una decisión que ya tenía tomada de antes: irse del país junto a su esposa y su hijo.

El periodista, de 36 años, cuenta que el resto de sus compañeros “ninguno se negó, todos lo hicieron”, y precisó que tuvieron que hacerlo incluso personas que habitualmente trabajaban noticias culturales.

También explicó cómo se vive la televisión en Telebandera y cómo funciona a nivel nacional, donde la información pasa varios cortes de control antes de salir a la luz pública.

“Es muy poco probable que una información que ellos no quieren salga a la luz a través de la televisión nacional”, explicó.

Aprovechó para indicar que en Cárdenas se ven cinco canales de Miami, y refirió algunos trucos de los residentes en esa ciudad para que la Policía no rastree las antenas.

“Cárdenas tiene una juventud que no ve canales de televisión cubanos. Los jóvenes no ven Telebandera”, dijo.

Estimó, además, que más del 90 % de los residentes en ese municipio matancero tienen acceso a canales extranjeros, lo que facilita que se mantengan informados y obliga también a los medios locales a reforzar el control de la información y a afinar los mecanismos de censura.

“Ojalá en algún momento tenga oportunidad de trabajar como periodista o con cualquier tema vinculado al deporte, pero si no puede ser, este país le abre las puertas a las personas, nos acoge, y daré el paso en lo que aparezca”, concluyó Raúl Almeida en relación con su futuro inmediato.

En las últimas semanas, al menos otros dos periodistas del Sistema Informativo de la Televisión Cubana han huido del país. A finales de enero llegó a Estados Unidos el locutor cubano Frank Abel Gómez Bernal, figura popular en la radio y televisión oficialista, quien pidió asilo político.

Todavía en desarrollo se encuentra el caso de la periodista Yailén Insua Alarcón, exdirectiva del sistema informativo de la televisión cubana, quien acaba de pedir asilo político en Colombia tras quedar varada en ese país.