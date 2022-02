Luis Fonsi y Cali Y El Dandee lanzan "Ley de Gravedad", una canción perfecta para dedicar en San Valentín

Luis Fonsi está de estreno este viernes con una canción perfecta para San Valentín. Se trata de "Ley de Gravedad", un tema que pone nombre a su próximo álbum y en el que vuelve a colaborar junto a los colombianos Cali y el Dandee.

Los tres artistas se unieron en esta propuesta musical romántica para dedicarle a esa persona de la que te estás enamorado y que se resiste a dejarse llevar por el amor.

"Yo no sé muy bien qué va a pasar contigo, si te vas a enamorar, y yo no sé si estás escrita en mi destino, pero no puedes negar que al final si algo tiene que pasar va a pasar, no batallemos con la ley de gravedad", cantan en el estribillo de este tema, en el que colaboraron Camilo Echeverry y Andrés Torres para su composición.

Esta no es la primera vez que el puertorriqueño trabaja con los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo Pérez (nombres reales de los artistas colombianos), ni tampoco la primera que unen sus voces. Los colombianos fueron los productores de "Despacito", y el año pasado se unieron en su primera canción, un tema llamado "Yo no te olvido".

Ahora, los tres artistas vuelven a unirse para esta romántica canción que además pone nombre al próximo álbum de Luis Fonsi, que saldrá a la luz el 11 de marzo y que además es uno de sus temas favoritos.

"Se acerca el fin de semana de San Valentín y por eso hoy queremos presentarles Ley De Gravedad. Es una canción perfecta para dedicar a esa persona especial. Gracias a Camilo y Andrés Torres por colaborar en la composición", comentó el artista a la hora de anunciar su lanzamiento.

Con "Vacaciones" y "Ley de Gravedad", el boricua calienta motores para el estreno del que será su décimo álbum de estudio, una producción que según adelanta tendrá todo lo que le gusta y representa: alegría, amor, romanticismo, melancolía, arte, música.

