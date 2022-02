Paquita la del Barrio agradece a Karol G y Becky G el homenaje que le hicieron en "Mami"

Dos de las artistas latinas más aclamadas acaban de unirse en una colaboración explosiva que está dando mucho de qué hablar. Se trata de Karol G y Becky G que estrenaron "Mami", una canción en la que hablan de ese hombre tóxico que dejaron en el pasado haciendo referencia a una de las canciones más icónicas de Paquita la del Barrio, "Rata de dos patas".

"Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero", canta Karol G en su parte de la canción. Un homenaje que no pasó desapercibido para la propia mexicana que agradeció la mención en sus redes sociales recordando su encuentro con la Bichota en los Latin Billboard del año pasado.

"Gracias por rendirme este homenaje y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de dos patas", comentó Paquita la del Barrio al publicar el bonito momento que vivió con la colombiana entre bastidores mientras suena la canción "Mami".

"Qué honor, reina", respondió la intérprete de "El Makinon" a las palabra de Paquita, mientras que Becky G comentó el post de la cantante mexicana con emoticonos de corazones rojos.

"Mami" era una de las canciones más esperadas de la semana desde que anunciaron su lanzamiento, pero la realidad superó las expectativas con creces y los fans de las cantantes están encantados con el resultado de su unión, un nuevo himno en el que las G empoderan a la mujer.

Si no las has escuchado, no esperes más para ponerle ritmo a tu viernes al ritmo de "Mami", que cuenta con una buena dosis de dardos para Anuel AA.

