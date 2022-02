Rosalía sorprende a Rauw Alejandro con el regalo de San Valentín más original: ¡Unos calzoncillos con su cara!

Rosalía y Rauw Alejandro no podrían estar más enamorados. Después de comprarse su primera casa juntos en España, la parejita está celebrando San Valentín, una fecha muy especial que no podían dejar pasar para dejar claro como es su relación: ¡con mucho amor, pero sobre todo risas!

La cantante española se decantó por un regalo de lo más original para sorprender a su chico. Nada de bombones, ni dulces, ni siquiera un auto de lujo como hemos visto entre las parejas más mediáticas... Rosalía le regaló ¡unos calzoncillos personalizados con su foto impresa!

Fue a través de sus redes sociales que los dos jóvenes mostraron cómo están viviendo este San Valentín y donde los calzoncillos con la cara de Rosalía está triunfando por su originalidad, y es que no solo es sorprendente, sino también muy divertido.

Pero Rauw no solo se ha llevado unos calzoncillos personalizados por San Valentín, sino que tiene todo el pack de prendas 'Rosalía' porque también le regaló una camiseta y sudadera. Una sorpresa que sacó también el lado más romántico y tierno del intérprete de "Todo de ti", que le dedicó unas amorosas palabras a su chica en Instagram.

"No saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa sin importar el día que esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar", comenzó diciendo el puertorriqueño.

Captura Instagram

"Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años. Ojalá estar a su lado a esa edad, meciéndonos en la silla al frente de casa, hablando de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos, si así la vida lo quiere", agregó el artista, que terminó su mensaje diciendo que Rosalía es "el amor de su vida". ¡Awwww!

