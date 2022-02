Camión se sale de la vía y acaba destrozado en la Carretera Central

Un camión se salió de la vía en la Carretera Central y acabó totalmente destrozado, en un accidente que milagrosamente no dejó víctimas mortales.

El suceso ocurrió el martes por la mañana a unos cuatro kilómetros del Centro Gaspar, en el municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila.

Foto: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’ / Facebook

Según informó el internauta Edel Hidalgo en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el hecho tuvo lugar a unos 100 metros de donde dos camiones de pasajeros chocaron el sábado pasado.

Foto: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’ / Facebook

"Refiere el chofer que fue encandilado por los faros de un carro moderno, en el mismo viajaban dos personas aparte del chofer", precisó.

Foto: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’ / Facebook

Las fotos compartidas muestran el vehículo boca arriba con evidentes daños.

Foto: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’ / Facebook

Neudel Quintero Matos, periodista de la emisora Radio Surco, señaló en el grupo Portal Avileño que la Policía está investigando las causas que generaron el accidente.

Otros miembros del grupo "ACCIDENTES BUSES...", criticaron la mala costumbre de muchos conductores de manejar en la carretera con las luces largas encendidas.

"Es un abuso, te dejan las luces largas y dejan ciegos, sí, ciegos, a los que andamos en carros ligeros, sobre todo los rastreros, los guagüeros y los camiones de pasaje, y tírate que te pasan por arriba", dijo un holguinero.

"Es muy lamentable que pidas un cambio de luz y NO te lo hagan. Ya hace años el has de luz ha cambiado, para bien. Pero muchos NO piensan en el que viene de frente y es muy triste verse encandilado. Negligencia evitable", afirmó un habanero.

Un chofer de la empresa Transtur comentó que cuando eso sucede lo mejor es parar el vehículo y "dejar que pase el irresponsable".

"No te queda de otra, si pides cambio de luz y el otro persiste en no hacer el cambio, como chofer profesional debes disminuir la marcha hasta parar el vehículo. Eso es lo que hacen los choferes con experiencia, porque licencia de conducción tienen muchos irresponsables que piensan que eso es un juego y no se dan cuenta que están jugando con la vida de las personas", aseguró.

"Cada noche vemos más crecido el ego de muchos choferes, como si fuese un reto de ver quién tiene más fuerza con las luces, adaptando tecnología que incluso no viene para carretera, que en realidad molesta más al contrario de lo que realmente aporta a la visibilidad del conductor. La ignorancia también mata", subrayó un conductor de Las Tunas.

El sábado pasado dos camiones de pasajeros chocaron en el Kilómetro 485 de la Carretera Central, sin que se reportaran fallecidos, aunque uno de los vehículos terminó volcado en la vía.

Uno de los camiones transportaba personas desde Santiago de Cuba y el otro había salido de Camagüey.

Algunos internautas criticaron el exceso de velocidad con la que viajan estos camiones a menudo, aunque testigos del suceso refirieron que a la hora del accidente había mucha neblina en la zona.