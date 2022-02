La Diosa explota por la falta de medicinas para su hija de cinco años con asma

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida por su nombre artístico "La Diosa de Cuba", explotó en sus redes sociales por la falta de medicamentos en el país y la situación que presenta su niña de cinco años que padece de asma.

La artista compartió en su cuenta de Instagram un video en el que pide a sus fans ayuda para localizar el becloasma, un fármaco en forma de spray que necesita la pequeña y que no está disponible en la farmacia que está frente a su casa ni en otras a las que ha ido.

"¿Qué farmacia tiene el becloasma para poder comprarlo ahí, háganme el favor, llevo el día entero en esto", preguntó.

Visiblemente alterada, La Diosa relató que su hija sufre falta de aire por las noches, y que se presentó con la receta en la farmacia para que le hicieran el tarjetón del medicamento, pero no pudo comprarlo porque no había.

"Yo tendría que estar llamando a todas las farmacias y los teléfonos no sirven. Me hace falta, si alguien de la farmacia que vea esta directa que me diga dónde está el becloasma, para que ella (la vendedora) entonces me dé un papel para poder comprarlo en esa farmacia. Porque si yo llego directamente a esa farmacia sin ese papel, yo no lo puedo comprar", denunció.

Una seguidora de la artista le dijo que cuando no hay un medicamento determinado es la empleada de la farmacia la que debe localizarlo y luego hacer el llamado "desvío" para la farmacia donde se necesite.

"Pues tienes toda la razón, ella me mandó a mí a hacer eso", contestó La Diosa.

En una publicación posterior, la cantante compartió fotos de seis cajas de becloasma que alguien le regaló.

"Gracias a todos lo que me ayudaron y a los que se preocuparon, ahora tengo suficiente como para estar tranquila y hasta para ayudar a quien esté en mi situación con un hijo. Queda demostrado que en silencio en este país te mueres y no pasa nada, con la salud de mis hijos no juega nadie", afirmó.