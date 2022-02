Cantante cubana Chanel Terrero: "He recibido amenazas de muerte por Instagram"

Read this article in english

La cantante, bailarina y actriz cubana Chanel Terrero denunció que ha recibido amenazas de muerte por Instagram, de parte de personas molestas porque ella fue la escogida para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión.

En una entrevista al diario español El Mundo, la artista nacida en Cuba y criada en Barcelona se refirió a la polémica surgida en las redes sociales en torno al tema que cantará -un reguetón muy movido-, el vestuario que usó en el concurso en España y el hecho de que sea una extranjera y no una española quien acuda en mayo al festival europeo.

Muchos internautas reaccionaron negativamente ante el triunfo de Chanel en el Benidorm Fest, pues alegan que la letra de "Slomo" es sexista y hasta machista. Otros protestaron por la mezcla del castellano con el inglés en el tema.

"Obviamente, no pensaba que esto iba a suceder, para nada. Me ha sorprendido muchísimo, pero si las aguas se ponen turbias hay que navegarlas. Ha habido mucho revuelo. Al final, lo de las redes sociales es algo muy cobarde: La gran mayoría de quienes hacen comentarios hirientes están detrás de una pantalla y nadie sabe quiénes son realmente", señaló la intérprete.

Acerca de las críticas recibidas por su vestuario en la gala española, la cubana de 30 años confesó que es un poco frustrante leer algunos comentarios.

"Hay que tener dos dedos de frente para saber que un vestuario no me define como mujer. Yo podía haberme puesto perfectamente un chándal precioso, subirme al escenario, bailar y 'petarlo' exactamente igual y sentirme igual de divina que con un mono medio transparente moviendo el culo. (...) Me etiquetan de algo, cuando no me conocen y yo no soy eso", afirmó.

Para zanjar la polémica, subrayó que ella es artista y que lo único que hizo fue subir al escenario a hacer un 'show'.

"Cuando estamos en la palestra es más fácil ser altavoz de según qué mensajes. Pero de ahí a linchar y hacer todo lo contrario... He recibido amenazas de muerte por Instagram. Cosas muy 'heavies'. Los primeros días me preguntaba: ¿Habré hecho algo mal? Por tanto, tanto, tanto y tanto contra mí...", lamentó.

Chanel confesó que le gustaría que "Slomo" incluyera también una frase en catalán.

"Me encantaría. Yo soy toda esa mezcla. Soy Cuba, soy Cataluña, soy España... Ha habido muchos comentarios de gente pública que decía: 'Es que no es ni española'. Pues sí lo soy. Y lo defiendo con muchísimo orgullo: Esto soy yo y creo firmemente que representa a España. Porque España es diversidad", recalcó.