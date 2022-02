Medio independiente Pelota Cubana no dará cobertura a Serie Nacional por incremento de la censura

El medio independiente Pelota Cubana anunció que no dará cobertura a la Serie Nacional ante el incremento de la censura por parte de la Comisión de Béisbol, la Federación de ese deporte y el INDER, que no reconocen la labor de los medios no oficialistas.

En su página de Facebook, Pelota Cubana anunció la decisión de retirarse del torneo en forma de protesta y para exigir libertad de prensa en el país.

"Con el incremento de la censura por parte de la Dirección Nacional de Béisbol, la Federación Cubana y el INDER, hemos tomado la decisión de no brindar más cobertura a la Serie Nacional. No continuaremos promocionando un torneo que no reconoce a los medios no oficialistas", señaló el breve comunicado oficial.

La declaración recibió de inmediato el apoyo de numerosos internautas, que reconocieron la labor informativa del medio, que además del acontecer del béisbol nacional, permite conocer noticias sobre los peloteros cubanos en Grandes Ligas.

“¿La pelota cubana? ¿Qué es eso más allá de un espectáculo mediocre donde solo la calidad de algunos atletas lo salva? No creo que la pelota cubana despierte ya mucho interés, muchos somos los que sentimos nostalgia pero interés real, pocos: El mundo del deporte ha evolucionado en formas de competir, comunicar, informar e interactuar con los eventos y sus atletas mientras Cuba pretende mantener el esquema de una columna en el Granma y cinco comentaristas mediocres que se reúnen a cada rato en televisión nacional para decir (como anticipaba Álvarez Guedes) que el mejor béisbol del mundo es el que se juega en Cuba con la coletilla de a pesar del bloqueo incluida”, opinó un usuario al conocer la decisión del medio independiente.

Sin embargo, otros seguidores lamentaron que las cosas evolucionaran de esta manera, pues consideran que serán ellos los principales perjudicados. “Al gobierno y a sus secuaces en el INDER poco les importa si ustedes cubren o no la Serie Nacional, será su público el que sufra la falta de información”, consideró un internauta.

A propósito de la polémica, el periodista Francys Romero dijo que aplaudía a Pelota Cubana y que él mismo había dejado de seguir lo que pasaba en el torneo doméstico desde hace más de un año. “El control del régimen y la politización del béisbol ya roza lo humillante”, afirmó Romero, quien también hizo referencia a que la decisión de sancionar a dos jugadores por ofrecer declaraciones a los medios independientes es irrespetuosa.

El reportero no oficialista Yaser Porto también hizo referencia al castigo de cinco juegos sin participar al pelotero del equipo Industriales Andrés Hernández, líder de carreras impulsadas en el campeonato, por comunicarse con la página de Facebook Por la Goma y dejar un saludo a sus lectores.

“Tal parece que por cada segundo es un juego de suspensión. No quiero ver el que dé una entrevista de 20 minutos a cualquier sitio que no sea de la prensa acreditada”, señaló en su post.

El 16 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Béisbol (CNB) sancionó a Hernández y a Alexis Varona Núñez por violar el reglamento de la Serie. Según las declaraciones del organismo, en el caso del primero, la penalidad fue impuesta porque "ejerció una acción promocional" en favor de Por la Goma, y el segundo, por ofrecer declaraciones a la misma publicación.

La decisión de la CNB generó numerosas críticas por parte de especialistas y aficionados. “Esto muestra el deterioro mental y físico del régimen cubano”, afirmó Romero en esa oportunidad y explicó que estas acciones impactan en los jóvenes prospectos del deporte, que se inclinan aún más por ir a la MLB o cualquier otro país, donde sí puedan hablar libremente.

“Creo que el atleta es el único encargado de elegir el medio donde quiere hacer declaraciones relacionadas con su carrera deportiva, sueños, o experiencias vividas dentro de los diamantes, como ocurre en cualquier lugar del mundo”, señaló por su parte el fotorreportero Boris Luis Cabrera Acosta.

Ante la presión en redes sociales, el organismo estatal anunció una reducción en la medida: de cinco juegos a tres, en un intento todavía insuficiente por rectificar la polémica decisión. La CNB explicó que el cambio se realizó una vez “analizadas las solicitudes de sus respectivos equipos y la actitud asumida por ellos (los peloteros)”.